Liguria. Una debole infiltrazione fresca in quota causa instabilità crescente sull’arco Alpino di confine, innescando temporali pomeridiani in discesa sulle alte pianure nelle ore pomeridiane e serali; Sulle aree poste a Sud del Po’, inclusa la nostra regione, permarranno invece condizioni di stabilità, minate da ordinaria instabilità pomeridiana. Temperature da bollino rosso, fino almeno a metà settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo

Cielo e Fenomeni: mattinata soleggiata, con il transito di sporadiche velature sul settore centrale. Nel corso delle ore centrali cumulogenesi nelle aree interne del Centro-Levante e sulle Alpi Liguri, accompagnata nel corso delle ore pomeridiane da precipitazioni a sfondo temporalesco, in locale estensione alle vallate del profondo entroterra Spezzino e alla val Bormida Occidentale entro sera; Cieli velati altrove con copertura nuvolosa (alta stratificata) in aumento nelle ore serali.

Venti: assenti o deboli di direzione variabile. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata. Mari: calmi a Ponente e quasi calmi sulle coste del Centro-Levante.

Temperature: stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Aumento serale con fenomeni di compressione sulle coste del settore centrale. Costa: min: +24°C/+28°C – max: +30°C/+35°C; interno: min: +14°C/+23°C – max: +31°C/+37°C (entroterra Spezzino e vallate Savonesi/Imperiesi).

MARTEDì 30 GIUGNO: per l’intero arco della giornata, si assisterà al transito di velature, a tratti più spesse e compatte sui versanti marittimi. Nelle aree interne fenomeni di instabilità pomeridiana in estensione dalla Val d’Aveto e Trebbia all’entroterra Genovese entro le 18. Esaurimento serale dei fenomeni con cieli velati sull’intero territorio regionale.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne. Fenomeni di compressione sulle vallate cittadine Savonesi e Genovesi.

Mari: quasi calmi o calmi a Ponente e generalmente poco mossi sul Centro-Levante costiero. Temperature: stazionarie, ancora caldo.

MERCOLEDì 1 LUGLIO: instabilità diffusa nelle ore pomeridiane sull’arco Appenninico. Cieli sereni o poco nuvolosi in costa. Estensione serale dei fenomeni alle aree dell’entroterra Savonese e Genovese (localmente anche versanti marittimi).

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: su valori stabili, ancora caldo. [Previsione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]