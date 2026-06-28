Liguria. Anche nei prossimi giorni il promontorio, di matrice sub-tropicale, continuerà ad influenzare le vicende meteorologiche italiane e della nostra regione. Pertanto, ci attendono ancora condizioni di tempo prevalentemente stabile, soleggiato e con temperature elevate. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo

Cielo e Fenomeni: per tutto il giorno, il cielo si presenterà sereno o, al più, velato sull’intera regione. Tuttavia, dalle ore centrali della giornata si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili rovesci o brevi temporali sulle vette di Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Venti: a regime di brezza, fatta eccezione per un temporaneo rinforzo dai quadranti settentrionali in serata. Mari: calmo o quasi calmo.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve aumento. Costa: min: +24°C/+28°C – max: +30°C/+35°C; interno: min: +14°C/+23°C – max: +31°C/+38°C (entroterra spezzino).

LUNEDì 29 GIUGNO: per l’intero arco della giornata, si assisterà al transito di velature, a tratti più spesse e compatte, su tutta la regione. Dalle ore centrali del giorno, è attesa la consueta instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, in esaurimento serale.

Venti: di notte, al mattino e in serata, deboli o moderati da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con debole intensità. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: stazionarie, ancora caldo.

MARTEDì 30 GIUGNO: giornata caratterizzata da maggiore nuvolosità, consueta instabilità pomeridiana sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Temperature: su valori stabili: ancora caldo. [Seguire i prossimi aggiornamenti]