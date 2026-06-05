Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 5 giugno, tra la notte e le prime ore del mattino rovesci nei settori interni posti dalla Valle Stura verso levante. Possibili temporali locali in prima mattinata tra l’alta Val Polcevera e la Valle Scrivia. Lungo le coste centro-orientali rovesci intermittenti alternati a lunghe pause, mentre a ponente il tempo risulterà asciutto. Progressivo miglioramento da metà mattinata anche sul settore centro-orientale con fenomeni in fuga verso l’interno. Nel pomeriggio non si esclude qualche temporale nell’interno Imperiese e sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti

Sostenuti da sud-est al mattino sul settore centro-orientale, da sud-ovest al largo, più spenti a ponente. Nel corso della giornata progressiva attenuazione del vento su tutti i settori.

Mari

Molto mosso, con moto ondoso in lenta scaduta in serata.

Temperature

Minime in aumento, massime in lieve calo

Costa: min: +18°C/+21°C – max: +23°C/+26°C.

Interno: min: +9°C/+14°C – max: +17°C/+22°C.