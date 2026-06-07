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Bollettino

Meteo, sulla Liguria tempo prevalentemente sereno e temperature in aumento previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico giugno 2026
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Generico giugno 2026 Generico giugno 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 7 giugno, di notte e al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sull’intera regione, fatta eccezione per qualche annuvolamento più consistente sulla costa. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nelle ore pomeridiane, non si esclude qualche rovescio sulle Alpi Liguri. Invece, sul resto della regione è previsto il transito di velature fino al termine della giornata.

Venti

ad inizio e fine giornata, deboli a regime variabile o, a tratti, assenti. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione si disporrà temporaneamente dai quadranti meridionali, con debole o, al più, moderata intensità.

Mari

poco mosso, localmente mosso nella prima parte del giorno sugli estremi della regione.

Temperature

minime in aumento sui versanti padani orientali, stazionarie altrove. Massime in lieve aumento, specie nelle zone interne.

Costa: min: +15°C/+20°C – max: +21°C/+25°C.

Interno: min: +7°C/+15°C – max: +21°C/+27°C.

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