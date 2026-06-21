Meteo, sulla Liguria sole e temperature in aumento: rovesci pomeridiani solo sui rilievi

Liguria. Il dominio di un promontorio di matrice sub-tropicale determinerà un ulteriore incremento delle temperature sull’Italia, con valori superiori ai 36/38 gradi in Pianura Padana. Anche sulla nostra regione, ci attendono giornate calde e in prevalenza soleggiate, fatta eccezione per qualche nota instabile pomeridiana.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 21 giugno avremo al mattino cielo sereno su tutta la Liguria, dalle ore centrali si assisterà a un incremento della nuvolosità sui rilievi delle zone interne. In tale contesto, nel pomeriggio non si escludono dei rovesci o temporali su Alpi Liguri e Appennino orientale, con qualche addensamento in sconfinamento sul medio levante. Invece, sul resto del territorio regionale, il cielo continuerà a presentarsi sereno o, al più, disturbato dal passaggio di sottili velature fino al termine della giornata.

Venti deboli di direzione variabile. Mare tra quasi calmo e poco mosso. Temperature in lieve aumento: sulla costa minime tra 22 e 26 gradi, massime tra 28 e 33 gradi; all’interno minime tra 13 e 22 gradi, massime tra 28 e 36 gradi.

Lunedì 22 giugno prima parte di giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno sull’intera regione. Dalle ore centrali del giorno, è previsto un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino orientale; in tale contesto, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati. Sul resto della regione, invece, si assisterà al passaggio di velature, fatta eccezione per degli addensamenti più consistenti in sconfinamento sul levante. In serata, è previsto il ritorno a condizioni stabili, con il cielo che si presenterà sereno o velato, sull’intero territorio regionale.

Venti deboli, mare quasi calmo. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Martedì 23 giugno dopo una prima parte di giornata stabile e prevalentemente soleggiata, è attesa la consueta attività convettiva pomeridiana sui rilievi delle zone interne. In serata, si assisterà al ritorno a condizioni stabili e poco nuvolose. Temperature stazionarie, ancora caldo intenso.