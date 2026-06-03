Liguria. Cieli sereni oggi, 3 giugno, sulla Liguria. Dopo il transito del cavo d’onda che ha portato un po’ di pioggia e qualche temporale sparso, il Limet, associazione ligure di meteorologia, prevede un temporaneo rinforzo dell’alta pressione sul Nord Italia.

Attenzione alla tramontana in rinforzo fino a 50-60 km/h negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Nelle prime ore del mattino ancora nuvolosità compatta nell’interno del savonese e del genovese e residua nuvolosità invece sul Levante. Cielo sereno invece altrove. Nel corso della mattinata le schiarite avanzeranno un po’ ovunque. Nel pomeriggio cielo sereno o al più velato su tutta la regione.

Venti: al mattino tramontana tesa fino a 50-60 km/h specie negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, più moderata altrove. Al pomeriggio rotazione dei flussi dai quadranti meridionali.

Mare molto mosso sui bacini di levante, mosso altrove.

Temperature minime in calo sulla costa tra +14 e +18° C, nell’interno tra +8 e +15° C. Massime stazionarie o in leggero aumento sulla costa tra +24 e +28°C. Nell’interno tra +17 e +26°C.

Previsioni 4 giugno 2026

Libeccio in rinforzo al largo in serata e mare in aumento a molto mosso.

Sin dal mattino aumento della nuvolosità bassa specie sul centro-levante della regione dove non sono esclusi deboli rovesci. Altrove il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla sera nuovi rovesci saranno possibili a partire dai settori occidentali. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Venti moderati dai quadranti meridionali, con marino in rinforzo nell’interno si Savona e di Genova. Libeccio forte al largo dalla sera.

Mare generalmente mosso ma in aumento a molto mosso su tutti i bacini dalla sera.

Temperature stazionarie.

Previsioni 5 giugno 2026

Residua instabilità nella notte e prime ore del mattino sul settore centro orientale, schiarite a ponente. Nel corso della giornata ampie schiarite ovunque.

Mare molto mosso a Levante, mosso altrove. Temperature stazionarie.

Situazione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.