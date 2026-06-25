Liguria. Prosegue instancabile il dominio dell’anticiclone di matrice subtropicale sul comparto europeo sud-occidentale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 25 giugno avremo al mattino cielo sereno su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità nell’interno, con sviluppo di temporali su Alpi Liguri ed Appennino di Levante, limitatamente alle zone delle valli Aveto, Trebbia ed adiacenti. Da segnalare nuvolosità alta derivante dai temporali Appenninici in transito sui settori costieri nella seconda parte di giornata.

Vento debole a regime di brezza. Mare poco mosso, a tratti quasi calmo. Temperature stazionarie su valori fortemente superiori rispetto alla media del periodo: sulla costa minime tra 24 e 28 gradi, massime tra 29 e 35 gradi; all’interno minime tra 14 e 23 gradi, massime tra 28 e 36 gradi.

Venerdì 26 giugno al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; nel pomeriggio aumento della nuvolosità con isolati temporali nell’interno e nubi alte in costa.

Venti deboli a regime di brezza. Mare quasi calmo o calmo. Temperature stazionarie su valori ben al di sopra della media del periodo.

Sabato 27 giugno cieli sereni o poco nuvolosi in costa per l’intero periodo, mentre sarà presente instabilità pomeridiana sulle sole Alpi Liguri.

Vento debole a regime di brezza. Mare quasi calmo o calmo. Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.