Liguria. Permangono condizioni di stabilità e temperature record sul comparto dell’Europa Centro-occidentale; settimana entrante particolarmente calda per quanto riguarda il nord-ovest italiano. Saranno tuttavia possibili, nel corso delle ore pomeridiane, rovesci a sfondo temporalesco sull’arco Alpino e Appenninico.

Secondo il Centro Limet, oggi lunedì 22 giugno avremo mattinata soleggiata su tutti i settori con qualche sporadica velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di levante (Aveto-Trebbia e in un secondo momento Val di Vara), in possibile sconfinamento verso le vallate del profondo entroterra genovese e in costa tra Golfo Paradiso e Tigullio entro le 18. Fenomeni convettivi presenti anche sulle vette delle Alpi Liguri con possibile interessamento delle vallate adiacenti. Cieli sereni o velati sui restanti settori. Precipitazioni in esaurimento serale.

Venti deboli di direzione variabile. Fenomeni locali di compressione in mattinata sui versanti marittimi del genovese e savonese. Mari quasi calmi o calmi. Temperature in lieve ed ulteriore aumento nei valori minimi, con notti tropicali sia in costa che nelle aree dell’entroterra (localmente anche in quota). Massime stazionarie sul settore centrale (picchi in tarda mattinata) e in aumento su spezzino e versanti marittimi di ponente: sulla costa minime tra 21 e 27 gradi, massime tra 28 e 34 gradi; all’interno minime tra 14 e 23 gradi, massime tra 28 e 37 gradi.

Martedì 23 giugno giornata analoga alla precedente con fenomeni pomeridiani nelle aree interne del medio-levante e sul comparto delle Alpi Liguri-Marittime; Probabilità di sconfinamenti costieri minori rispetto alla giornata di Lunedì e possibili esclusivamente sul Tigullio. Cieli sereni o al più velati sui restanti settori con qualche nube in più nelle ore pomeridiane sulle creste Appenniniche genovesi.

Venti deboli a regime variabile. Mari calmi. Temperature stazionarie con picchi localmente superiori ai 35 gradi nelle vallate dell’immediato entroterra.

Mercoledì 24 giugno nuvolosità alta stratificata in transito mattutino. Instabilità pomeridiana spiccata nelle aree interne del medio-levante in locale sconfinamento sulle coste genovesi entro sera.

Ventilazione debole a regime di brezza. Mari quasi calmi o calmi. Temperature stazionarie con valori minimi diffusamente superiori ai 24 gradi in città a Genova e Savona.