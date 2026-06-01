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Previsioni

Meteo: sole e nuvole si alternano sulla Liguria, martedì possibili temporali in serata previsioni

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

meteo 1 giugno

Liguria. Un graduale deterioramento del promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo, porterà nei primi giorni di Giugno fenomeni di instabilità sempre più frequenti, culminando nella giornata di Martedì con un vero e proprio fronte temporalesco in ingresso sulle regioni del Nord Italia. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni. 

Cielo e Fenomeni: l’impostazione di un flusso umido nei bassi strati determina condizioni di parziale instabilità tra tarda nottata e prima mattinata sul settore centrale, con qualche debole pioggia o pioviggine possibile entro le ore centrali. Cieli parzialmente nuvolosi sui restanti settori costieri e velati oltr-Appennino.

Nel corso del pomeriggio qualche schiarita sui versanti marittimi, seppur in un contesto nuvoloso, mentre aumenterà la nuvolosità nelle aree interne; Instabilità pomeridiana su Trebbia e Aveto e sulle vette delle Alpi Liguri con possibili rovesci a sfondo temporalesco, in esaurimento serale.

Ampie schiarite a Levante in serata, prima di un nuovo aumento della nuvolosità atteso in nottata.

Venti: dai quadranti meridionali per l’intero periodo: generalmente deboli sotto costa e nelle aree interne e localmente moderati in mattinata al largo dei bacini occidentali. Mari: generalmente mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero calo. Costa: min: +18°C/+23°C – max: +22°C/+27°C; interno: min: +10°C/+17°C – max: +20°C/+27°C.

MARTEDì 2 GIUGNO: analogamente alla giornata di Lunedì, in mattinata risalita di deboli piogge sul settore centrale. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità crescente sull’Arco Alpino e sui versanti padani occidentali, preambolo di un possibile passaggio temporalesco nel corso della serata; Maggiormente coinvolto il Centro-Ponente interno e i versanti marittimi del Savonese-Genovese (localmente Imperiese). Spezzino interessato in un secondo momento: indicativamente tra tarda serata e nottata successiva [Situazione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: moderati da Sud/Sud-Est in mattinata sotto costa; Rotazione a Sud/Sud-Ovest nel corso del pomeriggio con rinforzi fino a forti sul Golfo. Mari: da poco mossi in mattinata a mossi o molto mossi tra pomeriggio e serata.

Temperature: in generale calo, più apprezzabile in serata nelle aree interessate dalle precipitazioni.

MERCOLEDì 3 GIUGNO: miglioramento delle condizioni meteo sul Centro-Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi. Situazione diversa a Levante, dove sarà possibile lo sviluppo di un temporale nella prima metà di giornata (da confermare).

Venti: in rotazione ai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente, mentre risulteranno deboli dai quadranti meridionali a Levante.
Mari: generalmente mossi. Temperature: massime in leggero aumento a Ponente. [Situazione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

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