Liguria. Un graduale deterioramento del promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo, porterà nei primi giorni di Giugno fenomeni di instabilità sempre più frequenti, culminando nella giornata di Martedì con un vero e proprio fronte temporalesco in ingresso sulle regioni del Nord Italia. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: l’impostazione di un flusso umido nei bassi strati determina condizioni di parziale instabilità tra tarda nottata e prima mattinata sul settore centrale, con qualche debole pioggia o pioviggine possibile entro le ore centrali. Cieli parzialmente nuvolosi sui restanti settori costieri e velati oltr-Appennino.

Nel corso del pomeriggio qualche schiarita sui versanti marittimi, seppur in un contesto nuvoloso, mentre aumenterà la nuvolosità nelle aree interne; Instabilità pomeridiana su Trebbia e Aveto e sulle vette delle Alpi Liguri con possibili rovesci a sfondo temporalesco, in esaurimento serale.

Ampie schiarite a Levante in serata, prima di un nuovo aumento della nuvolosità atteso in nottata.

Venti: dai quadranti meridionali per l’intero periodo: generalmente deboli sotto costa e nelle aree interne e localmente moderati in mattinata al largo dei bacini occidentali. Mari: generalmente mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in leggero calo. Costa: min: +18°C/+23°C – max: +22°C/+27°C; interno: min: +10°C/+17°C – max: +20°C/+27°C.

MARTEDì 2 GIUGNO: analogamente alla giornata di Lunedì, in mattinata risalita di deboli piogge sul settore centrale. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità crescente sull’Arco Alpino e sui versanti padani occidentali, preambolo di un possibile passaggio temporalesco nel corso della serata; Maggiormente coinvolto il Centro-Ponente interno e i versanti marittimi del Savonese-Genovese (localmente Imperiese). Spezzino interessato in un secondo momento: indicativamente tra tarda serata e nottata successiva [Situazione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: moderati da Sud/Sud-Est in mattinata sotto costa; Rotazione a Sud/Sud-Ovest nel corso del pomeriggio con rinforzi fino a forti sul Golfo. Mari: da poco mossi in mattinata a mossi o molto mossi tra pomeriggio e serata.

Temperature: in generale calo, più apprezzabile in serata nelle aree interessate dalle precipitazioni.

MERCOLEDì 3 GIUGNO: miglioramento delle condizioni meteo sul Centro-Ponente con cieli sereni o poco nuvolosi. Situazione diversa a Levante, dove sarà possibile lo sviluppo di un temporale nella prima metà di giornata (da confermare).

Venti: in rotazione ai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente, mentre risulteranno deboli dai quadranti meridionali a Levante.

Mari: generalmente mossi. Temperature: massime in leggero aumento a Ponente. [Situazione incerta – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]