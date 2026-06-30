Liguria. Un cavo d’onda in ingresso sull’Europa Centrale determina un incremento dell’attività temporalesca sulle alte Pianure e sull’Arco Alpino di confine. In Liguria, ai margini del veloce peggioramento, permarranno condizioni di parziale stabilità, con possibili episodi di instabilità pomeridiana, al culmine nella giornata di mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo

Cielo e Fenomeni: mattinata soleggiata, con qualche velatura in transito sul settore Centro-Occidentale. Nel corso delle ore centrali sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco sulle Alpi Liguri e Marittime in locale estensione alle vallate del profondo entroterra Imperiese; qualche rovescio e colpo di tuono possibile anche sulle vette Avetane e della Val Trebbia. Cieli poco nuvolosi o velati altrove fino a fine periodo.

Venti: assenti o deboli di direzione variabile. Mari: calmi a Ponente e quasi calmi o poco mossi sulle coste del Centro-Levante.

Temperature: stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi. Costa: min: +24°C/+28°C – max: +29°C/+33°C; interno: min: +14°C/+23°C – max: +31°C/+36°C (entroterra Spezzino e vallate dei versanti marittimi).

MERCOLEDì 1 LUGLIO: un cavo d’onda lambisce per qualche ora l’arco Alpino: graduale peggioramento delle condizioni meteo nel corso della mattinata sull’arco Appenninico con temporali, talvolta di forte intensità ma dal moto caotico, in possibile sconfinamento sui versanti marittimi Centro-Occidentali. Più asciutto a Levante e sul confine di Stato con precipitazioni possibili esclusivamente sugli spartiacque Appenninici. Esaurimento serale dei fenomeni [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne. Rinforzo ai quadranti settentrionali in serata sul settore Centrale.

Mari: poco mossi in costa; Mossi o localmente molto mossi al largo in serata.

Temperature: in generale diminuzione sul Centro-Ponente con massime che difficilmente supereranno i +30/+31°C; Calo più apprezzabile in quota e nelle aree interne interessate dai fenomeni temporaleschi.

GIOVEDì 2 LUGLIO: giornata stabile e soleggiata con solo qualche nube innocua sui rilievi e velature mattutine sul Levante costiero.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari: poco mossi sotto costa e mossi al largo. Temperature: in rapido aumento in costa, con valori massimi nuovamente superiori ai +32/+33°C.