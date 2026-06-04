Liguria. Il transito di una nuova ondulazione sul nord Italia porterà ancora rovesci sulla Liguria a partire dal pomeriggio, prima di un sostanziale miglioramento atteso per il weekend.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 4 giugno avremo al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso sui settori costieri per l’impostarsi di deboli correnti meridionali; velato a ponente e nei settori interni. Dal pomeriggio deboli rovesci sul settore centrale, prima di un peggioramento atteso per la tarda serata, con rovesci sparsi sulla regione, a carattere temporalesco sui settori centro-orientali.

Vento inizialmente da debole a moderato dai quadranti meridionali, in serata rapido aumento della ventilazione in concomitanza con il transito del peggioramento, con Libeccio-ostro teso, con raffiche fino a 60-65 chilometri orari sul Mar Ligure e versanti padani del settore centrale. Mare mosso, molto mosso in serata, localmente agitato al largo. Temperature minime stazionarie, massime in calo: sulla costa minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 22 e 25 gradi; all’interno minime tra 8 e 16 gradi, massime tra 15 e 23 gradi.

Venerdì 5 giugno giornata stabile, con schiarite diffuse su tutta la regione, qualche cumulo in più nei settori interni durante le ore pomeridiane, con possibili locali rovesci sulle Alpi Liguri.

Libeccio teso in nottata, segue un flusso tra debole e moderato a regime ciclonico. Mare inizialmente mosso, in calo a poco mosso in serata. Temperature stazionarie.

Sabato 6 giugno giornata simile alla precedente, senza variazioni di rilievo.

Vento a regime di brezza. Mare in ulteriore calo a poco mosso. Temperature minime in calo, massime stazionarie.