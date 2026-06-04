Meteo, nella notte probabili rovesci molto intensi sulla costa savonese e in Valbormida

Savona. Arpal informa che nella notte tra il 4 e il 5 giugno sono possibili piogge localmente forti. Nelle prossime ore infatti è in arrivo un nuovo passaggio perturbato che farà sentire i propri effetti sulla Liguria soprattutto nella notte, con rapido miglioramento già dalla mattinata di domani. I segnali modellistici odierni non vedono precipitazioni stazionarie, ma alti valori di umidità in atmosfera che potrebbero trasformarsi in rovesci anche molto intensi di breve durata.

Per questo motivo non si arriva all’emanazione di un’allerta meteo, ma “solo” alla “bassa probabilità di temporali forti” (nello specifico su B, C, D, E, cioè tutta la regione tranne l’estremo ponente). Tuttavia ci si aspetta localmente la possibilità di piogge anche molto forti, per quanto si desume dalla modellistica adesso disponibile, destinate a spostarsi da ponente verso levante senza stazionare a lungo sullo stesso territorio.

Il fronte perturbato infatti attraverserà la nostra regione con rovesci previsti su B (centro regione) e D (entroterra savonese) nella prima parte della notte e poi un passaggio su C (genovesato) ed E (entroterra genovese) nelle prime ore di domani, con una situazione in rapido miglioramento proprio nella mattina di venerdì.