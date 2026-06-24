Liguria. Prosegue l’ondata di caldo con notti tropicali e massime localmente superiori ai +35/+36°C nelle vallate dell’immediato entroterra.
Mercoledì 24 giugno
Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a carattere temporalesco nelle aree interne di Levante (Aveto-Trebbia) e sulle Alpi Liguri, in possibile sconfinamento verso la Valbormida occidentale. Nuvolosità alta derivante dai temporali Appenninici in transito sui settori costieri nella seconda parte di giornata.
I venti saranno deboli a regime di brezza; qualche rinforzo nella seconda parte del pomeriggio per transito di nubi alte
Temperature stazionarie ma su valori decisamente superiori rispetto alla media del periodo.
Costa: min: +24°C/+28°C – max: +31°C/+36°C.
Interno: min: +13°C/+21°C – max: +30°C/+37°C.
Giovedì 25 giugno
Mattinata con cieli sereni. Fenomeni convettivi si andranno a generare nelle aree interne nelle ore centrali. Cieli velati sui restanti settori fino a fine periodo.
Fonte: Limet Liguria