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Meteo, l’ondata di caldo non si spegne. Nel pomeriggio possibili temporali nell’entroterra previsioni

Le temperature stazionarie su valori decisamente superiori rispetto alla media del periodo con picchi vicino ai 40 gradi

meteo 24 giugno

Liguria. Prosegue l’ondata di caldo con notti tropicali e massime localmente superiori ai +35/+36°C nelle vallate dell’immediato entroterra.

Mercoledì 24 giugno

Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a carattere temporalesco nelle aree interne di Levante (Aveto-Trebbia) e sulle Alpi Liguri, in possibile sconfinamento verso la Valbormida occidentale. Nuvolosità alta derivante dai temporali Appenninici in transito sui settori costieri nella seconda parte di giornata.

I venti saranno deboli a regime di brezza; qualche rinforzo nella seconda parte del pomeriggio per transito di nubi alte

Temperature stazionarie ma su valori decisamente superiori rispetto alla media del periodo.
Costa: min: +24°C/+28°C – max: +31°C/+36°C.
Interno: min: +13°C/+21°C – max: +30°C/+37°C.

Giovedì 25 giugno
Mattinata con cieli sereni. Fenomeni convettivi si andranno a generare nelle aree interne nelle ore centrali. Cieli velati sui restanti settori fino a fine periodo.

Fonte: Limet Liguria

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