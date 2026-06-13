Liguria. Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo su tutta la Liguria nei prossimi 3 giorni, a parte locali annuvolamenti senza conseguenze. Caldo ancora sopportabile.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 13 giugno avremo tempo buono su tutta la regione. Qualche nube bassa al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in attenuazione con l’incedere del soleggiamento.

Venti da deboli a moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio. Mare da poco mosso a localmente mosso. Temperature pressoché stazionarie, caldo ancora sopportabile: sulla costa minime tra 15 e 19 gradi, massime tra 23 e 26 gradi; all’interno minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 22 e 27 gradi.

Domenica 14 giugno nubi basse specie al mattino sul settore centro-occidentale della costa, alternate a belle schiarite più probabili nelle ore pomeridiane. Tempo soleggiato o velato altrove.

Venti moderati da sud con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio. Mare poco mosso o localmente mosso. Temperature massime in lieve calo lungo le coste, stazionarie nelle aree interne, caldo ancora sopportabile.

Lunedì 15 giugno un po’ di nubi sparse specie sul settore centro-occidentale costiero; altrove velature in un contesto soleggiato.

Temperature stazionarie e caldo ancora sopportabile.