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Le previsioni

Meteo: in Liguria temperature in aumento e notti tropicali, possibili rovesci nell’entroterra previsioni

Ultima settimana di giugno sotto il dominio incontrastato dell’alta pressione

Generico giugno 2026

Liguria. Ultima settimana di giugno sotto il dominio incontrastato dell’alta pressione. L’Europa Centro-Occidentale continuerà a sperimentare temperature record in un contesto di stabilità meteorologica. Sul Nord-Ovest Italiano qualche fenomeno temporalesco è atteso nelle ore pomeridiane sull’Arco Alpino e Appenninico.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 23 giugno avremo la mattinata soleggiata su tutti i settori con cieli sereni e privi di nuvolosità. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di Levante (Aveto-Trebbia) e sulle Alpi Liguri, in possibile sconfinamento verso la val Bormida Occidentale e localmente, per quanto riguarda il temporale di Levante, verso la Valle Scrivia e le vallate interne del Genovese centro-orientale entro le 18. Nuvolosità alta derivante dai temporali Appenninici in transito sui settori costieri nella seconda parte di giornata; Precipitazioni in esaurimento serale.

Venti. Deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.
Mari. Quasi calmi o calmi.
Temperature. In lieve ed ulteriore aumento nei valori minimi, con notti tropicali sia in costa che nelle aree dell’entroterra (localmente anche in quota) e valori nelle aree cittadine anche superiori ai +27°C. Massime stazionarie su Spezzino e versanti marittimi di Ponente e in leggero aumento nelle vallate cittadine di Genova e Savona.
Costa: min: +23°C/+28°C – max: +28°C/+35°C.
Interno: min: +15°C/+25°C – max: +28°C/+37°C.

Avvisi. Disagio fisiologico per caldo; evitare le uscite nelle ore centrali. Notti tropicali diffuse su tutti i settori e massime localmente superiori ai +35/+36°C nelle vallate dell’immediato entroterra.

Mercoledì 24 giugno

Mattinata con cieli parzialmente o molto nuvolosi sul settore centrale, seppur con la tendenza ad un miglioramento già entro pranzo. Fenomeni convettivi si andranno a generare nelle aree interne nelle ore centrali, con possibili sconfinamenti sul Genovese nel corso del pomeriggio. Cieli velati sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti. Deboli dai quadranti settentrionali, con possibili ingerenze delle brezze meridionali a fare resistenza sulle coste del Medio-Levante, nel corso delle ore pomeridiane
Mari quasi calmi o calmi.
Temperature: stazionarie su valori ben al di sopra della media del periodo.

Giovedì 25 giugno

Cieli sereni o poco nuvolosi in costa per l’intero periodo. Instabilità pomeridiana decentrata a Ponente con rovesci a sfondo temporalesco sulle vette Alpine e Appenniniche in locale sconfinamento sui versanti padani. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari calmi sotto costa e poco mossi al largo. Temperature stazionarie con valori minimi diffusamente superiori ai +24°C in città a Genova e Savona.

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