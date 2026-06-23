Liguria. Ultima settimana di giugno sotto il dominio incontrastato dell’alta pressione. L’Europa Centro-Occidentale continuerà a sperimentare temperature record in un contesto di stabilità meteorologica. Sul Nord-Ovest Italiano qualche fenomeno temporalesco è atteso nelle ore pomeridiane sull’Arco Alpino e Appenninico.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 23 giugno avremo la mattinata soleggiata su tutti i settori con cieli sereni e privi di nuvolosità. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di Levante (Aveto-Trebbia) e sulle Alpi Liguri, in possibile sconfinamento verso la val Bormida Occidentale e localmente, per quanto riguarda il temporale di Levante, verso la Valle Scrivia e le vallate interne del Genovese centro-orientale entro le 18. Nuvolosità alta derivante dai temporali Appenninici in transito sui settori costieri nella seconda parte di giornata; Precipitazioni in esaurimento serale.

Venti. Deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.

Mari. Quasi calmi o calmi.

Temperature. In lieve ed ulteriore aumento nei valori minimi, con notti tropicali sia in costa che nelle aree dell’entroterra (localmente anche in quota) e valori nelle aree cittadine anche superiori ai +27°C. Massime stazionarie su Spezzino e versanti marittimi di Ponente e in leggero aumento nelle vallate cittadine di Genova e Savona.

Costa: min: +23°C/+28°C – max: +28°C/+35°C.

Interno: min: +15°C/+25°C – max: +28°C/+37°C.

Avvisi. Disagio fisiologico per caldo; evitare le uscite nelle ore centrali. Notti tropicali diffuse su tutti i settori e massime localmente superiori ai +35/+36°C nelle vallate dell’immediato entroterra.

Mercoledì 24 giugno

Mattinata con cieli parzialmente o molto nuvolosi sul settore centrale, seppur con la tendenza ad un miglioramento già entro pranzo. Fenomeni convettivi si andranno a generare nelle aree interne nelle ore centrali, con possibili sconfinamenti sul Genovese nel corso del pomeriggio. Cieli velati sui restanti settori fino a fine periodo.

Venti. Deboli dai quadranti settentrionali, con possibili ingerenze delle brezze meridionali a fare resistenza sulle coste del Medio-Levante, nel corso delle ore pomeridiane

Mari quasi calmi o calmi.

Temperature: stazionarie su valori ben al di sopra della media del periodo.

Giovedì 25 giugno

Cieli sereni o poco nuvolosi in costa per l’intero periodo. Instabilità pomeridiana decentrata a Ponente con rovesci a sfondo temporalesco sulle vette Alpine e Appenniniche in locale sconfinamento sui versanti padani. Ventilazione debole a regime di brezza. Mari calmi sotto costa e poco mossi al largo. Temperature stazionarie con valori minimi diffusamente superiori ai +24°C in città a Genova e Savona.