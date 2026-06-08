Liguria. L’abbassamento del flusso Atlantico sul Mittel-Europa causa un graduale peggioramento delle condizioni meteo sull’arco Alpino e seguentemente nelle aree situate a Nord del Po’. Sulla nostra regione permarranno condizioni di parziale stabilità, minate solamente da fenomeni pomeridiani sui rilievi e nuvolosità irregolare sui versanti marittimi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: velature in transito sui settori costieri nel corso della giornata, in spostamento da Ponente a Levante. Attività cumuliforme sulle vette Appenniniche e Alpine nel corso della giornata, andrà a culminare nel pomeriggio con rovesci a sfondo temporalesco sulla Val d’Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri. Ritorno a cieli sereni o al più poco nuvolosi in serata.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne sotto costa.

Mari: quasi calmi sotto costa sul Centro-Ponente e generalmente poco mossi al largo e sulle coste di Levante.

Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: min: +15°C/+21°C – max: +22°C/+26°C; interno: min: +7°C/+15°C – max: +21°C/+27°C.

MARTEDì 9 GIUGNO: aumento della nuvolosità in nottata sui settori costieri del centro regione; Possibili deboli piovaschi prima dell’alba e successivamente in serata tra Genova e Savona, oltre che nei settori interni di Ponente. Ampie schiarite sull’Imperiese e sullo Spezzino Orientale faranno la loro comparsa nelle ore pomeridiane, mentre nuvolosità bassa irregolare “popolerà” i cieli del settore Centro-Occidentale fino a fine periodo.

Venti: deboli o moderati da Sud/Sud-Est, con rinforzi sul Golfo e sulle dorsali Appenniniche esposte. Mari: da poco mossi in mattinata a mossi tra pomeriggio e serata, specie al largo. Temperature: in leggera diminuzione nei valori massimi in costa.

MERCOLEDì 10 GIUGNO: nuvolosità irregolare su tutti i settori per l’intero periodo, ad esclusione degli estremi regionali, ove saranno possibili più o meno lunghi periodi soleggiati.

Temperature: stazionarie. Ventilazione: dai quadranti meridionali. Mare: poco mosso a Ponente e mosso o localmente molto mosso sule coste del Centro-Levante. [Previsione incerta – Seguire i prossimi aggiornamenti]