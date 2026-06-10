Liguria. Un cavetto d’onda attraverserà le regioni del nord ma lambirà a malapena la nostra regione, ma tanto basterà per produrre un richiamo meridionale nei bassi strati. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: locali rinforzi di scirocco superiori ai 40 Km/h saranno possibili sul Golfo e sulle coste del Genovese fino al Tigullio al mattino e venti tesi a rotazione ciclonica dal pomeriggio

Cielo e Fenomeni: nuvolosità bassa in nottata farà la sua comparsa sul Genovese e sul settore orientale, insistendo fino alla tarda mattinata, e non possiamo escludere qualche debole piovasco. Nel corso del pomeriggio avremo ampie schiarite un po’ ovunque, ma in serata non è escluso possa formarsi qualche rovescio anche a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri e Val Bormida occidentale.

Venti: al mattino deboli o moderati da Sud/Sud-Est, con rinforzi sul Golfo e sulle coste del Genovese Centro-Orientale, mentre al pomeriggio saranno tesi a rotazione ciclonica.

Mari: generalmente mossi, ma in aumento a molto mossi in serata.

Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime. Costa: min: +19°C/+22°C – max: +22°C/+26°C; interno: min: +11°C/+16°C – max: +18°C/+26°C (picchi sullo Spezzino Orientale).

GIOVEDì 11 GIUGNO: al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà sereno a parte qualche addensamento nuvoloso sulle aree appenniniche

Venti: deboli o moderati da nord. Mari: mosso con moto ondoso in graduale calo. Temperature: generalmente stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

VENERDì 12 GIUGNO: giornata stabile e generalmente soleggiata con il transito di velature, le quali lasceranno ugualmente spazio a lunghi periodi soleggiati, specie a Levante.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi in costa. Venti: di direzione variabile, con rinforzi mattutini dai quadranti settentrionali a Ponente. Mare: poco mosso. [Seguire i prossimi aggiornamenti]