Liguria. La momentanea risalita di correnti umide sull’alto Tirreno e sul Mar Ligure, determina un deciso aumento della copertura nuvolosa sul Nord-Ovest tra martedì e mercoledì. I fenomeni a sfondo temporalesco, verranno tuttavia confinati sull’arco Alpino e pre-Alpino oltre che nelle pianure poste a Nord del Po’. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: locali rinforzi di scirocco superiori ai 40 Km/h saranno possibili sul Golfo e sulle coste del Genovese nel corso della giornata

Cielo e Fenomeni: nuvolosità bassa in nottata farà la sua comparsa sul Genovese costiero, insistendo fino alla tarda mattinata, per poi concentrarsi sui versanti marittimi del Savonese nella seconda parte di giornata. Saranno possibili veloci rovesci tra Alpi Liguri e Bormida Occidentale nel pomeriggio, mentre sulle restanti zone le possibilità di precipitazioni rimarranno basse. Cieli velati nelle restanti aree interne e sugli estremi di regione fino a fine periodo.

Venti: deboli o moderati da Sud/Sud-Est, con rinforzi sul Golfo e sulle coste del Genovese Centro-Orientale

Mari: poco mossi in mattinata. Mossi tra pomeriggio e serata, in aumento localmente fino a molto mossi intorno alla mezzanotte.

Temperature: stazionarie nei valori minimi; In diminuzione nei valori massimi sui versanti marittimi, specie Genovesi e Savonesi. Costa: min: +15°C/+20°C – max: +19°C/+25°C; interno: min: +6°C/+15°C – max: +17°C/+26°C (picchi sullo Spezzino Orientale).

MERCOLEDì 10 GIUGNO: cieli molto nuvolosi o coperti in mattinata sui versanti marittimi del settore centrale, ove saranno possibili (nelle primissime ore del mattino) deboli pioviggini.

Nuvolosità in graduale diradamento a partire dagli estremi regionali, con cieli sereni o al più poco nuvolosi già dalle ore centrali. Cieli ancora parzialmente nuvolosi nella seconda parte di giornata sul settore centrale ma con la tendenza a lasciare spazio a più o meno lunghi periodi soleggiati.

Venti: deboli o moderati da Sud/Sud-Est sul settore Centro-Orientale, con rinforzi sul Golfo e sotto costa. Libeccio in ingresso sull’Imperiese nella prima parte di giornata e sui restanti settori in tarda serata.

Mari: da mossi in mattinata a molto mossi tra pomeriggio e serata, specie al largo approssimandosi alla mezzanotte. Più coperte le coste del Savonese.

Temperature: generalmente stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi.

GIOVEDì 11 GIUGNO: giornata stabile e generalmente soleggiata con il transito di velature, le quali lasceranno ugualmente spazio a lunghi periodi soleggiati, specie a Levante.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi in costa. Venti: di direzione variabile, con rinforzi mattutini dai quadranti settentrionali a Ponente. Mare: poco mosso a Ponente e mosso sui settori del Centro-Levante. [Seguire i prossimi aggiornamenti]