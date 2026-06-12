

Genova. Continua la fase di stabilità su Genova e tutta la Liguria: secondo le previsioni oggi e i prossimi giorni avremo infatti tempo buono su tutta la regione. Eventuali addensamenti o velature avranno carattere temporaneo.

Alta pressione in rinforzo e condizioni di bel tempo su tutta la Liguria nei prossimi 3 giorni, con un fine settimana di fatto anticipo dell’estate oramai alle porte. Temperature in aumento, sopratutto sulla costa

Venti: Deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mari: Da mosso (onda lunga da sud-ovest al mattino) a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature; Minime stazionarie o in lieve aumento nelle aree interne. Massime in lieve calo lungo le coste, in aumento nei settori interni.

Costa: min: +17°C/+20°C – max: +23°C/+26°C.

Interno: min: +12°C/+16°C – max: +22°C/+28°C.