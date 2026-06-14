Liguria. Per gran parte del giorno, si assisterà al transito di velature sull’intera regione. A tali condizioni, fin dalle ore notturne, sarà associato un incremento della nuvolosità bassa sul centro-ponente, specie costiero; in tale contesto, nottetempo e al mattino, non si escludono locali pioviggini associati tra savonese e genovesato occidentale.

Dalle ore centrali del giorno, sarà possibile un parziale e temporaneo diradamento della nuvolosità; tuttavia, verso sera il cielo tenderà a divenire nuovamente molto nuvoloso o coperto sulle medesime aree. Sul resto della regione, invece, situazione pressoché invariata, con il cielo che si presenterà velato o poco nuvoloso, fatta eccezione per locale instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri.

Situazione: il lieve indebolimento dell’anticiclone favorirà infiltrazioni di aria più umida nei bassi strati sulla nostra regione; pertanto, è attesa qualche nube in più in chiusura di settimana.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Durante le ore centrali del giorno, saranno possibili raffiche fino a tesi o forti sui versanti padani.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: minime in aumento. Massime in diminuzione, specie nelle aree soggette a nuvolosità bassa.

Costa: min: +18°C/+22°C – max: +23°C/+26°C.

Interno: min: +10°C/+18°C – max: +20°C/+26°C.