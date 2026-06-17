Liguria. Si consolida il promontorio anticiclonico sull’Europa Centro-Occidentale portando condizioni di stabilità e temperature in aumento anche sulla nostra Penisola. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno su gran parte della regione, a parte qualche temporaneo passaggio di nubi basse sull’Imperiese, in via di dissolvimento già nel corso della mattinata. Al pomeriggio cielo sereno ovunque.
Venti: a regime di brezza. Mari: poco mossi o localmente quasi calmi. Temperature: minime stazionarie. Massime in leggero aumento. Costa: min: +18°C/+22°C – max: +25°C/+30°C; interno: min: +9°C/+15°C – max: +24°C/+31°C.
GIOVEDì 18 GIUGNO: giornata stabile e soleggiata ovunque. Venti: a regime di brezza. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: in generale lieve aumento, specie nei valori massimi; primi picchi superiori ai +31/+32°C nelle vallate Spezzine e Savonesi.
VENERDì 19 GIUGNO: giornata caratterizzata da tempo stabile, con cieli sereni o, al più, velati sui settori costieri; attività cumuliforme pomeridiana su Val d’Aveto e Alpi Liguri. Ventilazione: debole a regime di brezza. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: massime in aumento, con valori anche superiori ai +32°C nelle aree dell’immediato entroterra e umidità crescente sui settori costieri (disagio fisiologico nelle vallate cittadine)