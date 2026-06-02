Liguria. Un peggioramento di stampo tardo primaverile è pronto ad interessare in modo diffuso le regioni del Nord Italia nella giornata di oggi, martedì 2 giugno.

Temporali di forte intensità nella seconda parte di giornata, accompagnati da possibili colpi di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni (esclusivamente legate ai nuclei più intensi e potenzialmente localizzate)

In nottata si è registrato un aumento della nuvolosità sui versanti marittimi con deboli piogge intermittenti possibili specie tra Genovese e Savonese; Cieli molto nuvolosi altrove con possibilità più basse di precipitazioni. Nel corso delle ore centrali, possibile comparsa di nuclei precipitativi moderati sulle dorsali Appenniniche del settore centrale, in parziale estensione alle restanti aree dell’entroterra.

A partire dalle ore tardo-pomeridiane, un intenso sistema temporalesco andrà a formarsi tra Piemonte Occidentale ed entroterra di Ponente, per poi spostarsi entro sera verso il settore centrale; In questa fase sono attesi colpi di tuono, possibili grandinate di piccole dimensioni (localmente medie sui versanti padani) e colpi di vento in prossimità dei nuclei precipitativi più intensi.

I fenomeni tenderanno ad abbandonare i settori occidentali in tarda serata per andare ad interessare quelli orientali entro la mezzanotte con fenomeni analoghi a quelli già citati.

I venti saranno moderati da Sud in mattinata su tutti i settori. Rotazione a Ponente a Sud-Ovest con rinforzi fino a forti al largo delle coste Imperiesi, mentre insisteranno correnti da Sud deboli o moderate sullo Spezzino costiero fino alla tarda serata. Rotazione a Libeccio approssimandosi alla mezzanotte.

Possibili colpi di vento (“downburst”) localmente superiori ai 70-80 Km/h in prossimità dei nuclei temporaleschi più intensi.

Mari generalmente mossi in mattinata. In crescita fino a molto mossi o localmente agitati al largo tra tardo pomeriggio e serata.

Le temperature minime resteranno stazionarie, le massime in leggero calo (calo sensibile nelle aree interne del Centro-Ponente interessate dai temporali serali): sulla costa: min: +18°C/+23°C – max: +22°C/+25°C, interno: min: +8°C/+17°C – max: +17°C/+26°C (picchi a Levante).

Per la giornata di domani, 3 giugno, i nuclei temporaleschi andranno ad interessare il Levante in nottata, in definitivo esaurimento entro l’alba. Correnti più secche subentreranno rapidamente sui settori centro-occidentali, portando un veloce miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni o poco nuvolosi fino a fine periodo.

Qualche locale rovescio sarà tuttavia possibile sul comparto delle Alpi Liguri nel corso delle ore centrali.

Fonte: Limet Liguria