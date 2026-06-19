Mercato Europeo in Darsena, Festa delle Erbe a Rollo, Sagra d’inizio Estate a Giustenice e San Giorgio Sport Show: weekend di grandi eventi

Savonese. Nel fine settimana che sancisce l’inizio dell’estate entra nel vivo anche la stagione dei grandi appuntamenti della stagione in tutto il savonese. Tra gli eventi clou del weekend ci sono il Mercato Europeo in Darsena a Savona, il San Giorgio Sport Show ad Albenga, la Festa delle Erbe nel Borgo di Rollo, la Sagra d’inizio estate a Giustenice, lo street food ad Albisola con “Hello Summer”, e la Notte Bianca a Loano dedicata agli anni ’80. Non mancheranno poi concerti, mostre, appuntamenti letterari e tanto tanto altro. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

MERCATO EUROPEO IN DARSENA

Dal 19 al 21 giugno torna l’attesissimo appuntamento con il Mercato Europeo nella Darsena di Savona. Siete pronti per un viaggio intorno al mondo? Saranno tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni con espositori provenienti da ogni parte del pianeta!

Al Mercato Europeo FIVA trovi tutto quello che cerchi per vivere una fantastica atmosfera di festa: street Food e ristorazioni tipiche, bevande artigianali e sapori autentici, artigianato unico e articoli per la casa, benessere e tante curiosità da scoprire.

Il mercato sarà come di consueto tra piazza Rebagliati, piazza del Brandale e la Darsena di Savona.

Qui il programma in dettaglio della manifestazione

AD ALBENGA TORNA IL SAN GIORGIO SPORT SHOW

Dal 17 al 21 giugno 2026 il quartiere di San Giorgio ad Albenga si prepara ad accogliere la XXVI edizione del “San Giorgio Sport Show”, storico appuntamento dedicato allo sport, ai giovani e alla convivialità, organizzato dagli “Amici du Michettin”.

L’evento, che si svolgerà ogni sera dalle ore 19.00 alle 24.00 presso l’area di Via Don Pelle 20 a San Giorgio d’Albenga, rappresenta ormai una tradizione consolidata per il territorio ingauno, capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale dello sport.

Cinque giornate ricche di attività, giochi, tornei, momenti aggregativi e ottima cucina animeranno il quartiere, trasformandolo in un punto di riferimento per famiglie, giovani e appassionati. Lo spirito della manifestazione resta quello di promuovere valori come inclusione, amicizia, partecipazione e fair play, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

La manifestazione prevede anche delle serate danzanti:

San Giorgio sport show

Nel corso della manifestazione si svolgeranno inoltre:

la 5ª edizione del Premio in memoria del Generale Riccardo Bilotti;

la 6ª edizione del Premio in memoria del Cav. Lelio Speranza.

Due riconoscimenti importanti che testimoniano il forte legame tra il territorio, il mondo dello sport e le figure che hanno contribuito alla crescita sociale e culturale della comunità.

Il “San Giorgio Sport Show” si conferma così non solo una festa sportiva, ma anche un’occasione di incontro e condivisione, capace di valorizzare il tessuto associativo locale e il protagonismo giovanile.

L’iniziativa gode della collaborazione di numerosi enti e realtà del territorio, tra cui Le Serre Village e Coop Liguria, oltre al patrocinio di istituzioni sportive e territoriali.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

www.sangiorgioalbenga.it

Facebook: “San Giorgio Sport Show”

Informazioni utili

Evento: San Giorgio Sport Show – XXVI Edizione

Date: 17-18-19-20-21 giugno 2026

Orario: dalle 19 alle 24

Luogo: Via Don Pelle 20, San Giorgio – Albenga

Organizzazione: Gli amici du “Michettin”

Qui i dettagli sull’evento

NEL BORGO DI ROLLO TORNA LA FESTA DELLE ERBE

La “Festa delle Erbe Aromatiche, Officinali e delle Antiche Tradizioni”, che si terrà dal 19 al 21 giugno ad Andora, nel caratteristico e panoramico Borgo di Rollo, riunisce dal 1999 una attenta selezione di produttori di erbe, florovivaisti e esperti del mondo vegetale, diventando un evento imperdibile per gli amanti della natura e delle piante, raccogliendo i migliori espositori locali e non solo. Quest’edizione avrà un’attenzione speciale per le eccellenze del territorio, sia alimentari che artigianali.

L’antico Borgo di Rollo, arroccato sulle pendici di Capo Cervo che divide le province di Savona e Imperia, è un insediamento molto suggestivo, con la seicentesca Chiesa della SS. Trinità ed il Castelletto Quattrocentesco, uno dei più integri esempi di “casaforte” della Repubblica di Genova contro i corsari barbareschi.

Da sempre la manifestazione si contraddistingue per la scelta di espositori di qualità: l’evento dividerà il Borgo in aree tematiche per un viaggio quindi non solo nelle eccellenze florovivaistiche, (come il Vivaio Glorio per le varietà di rose, il Vivaio Ribero per le erbacee perenni o il Vivaio Gramaglia per le erbe antiche) ma anche alimentari e artigianali del territorio, con tre giorni caratterizzati da laboratori, conferenze, visite guidate, cooking-show, e concerti nella location suggestiva del Borgo di Rollo.

Nelle tre giornate i concerti, sempre con musicisti diversi, al mattino e al pomeriggio saranno caratterizzati dall’uso di strumenti antichi, quali ad esempio l’arpa celtica, il dulcimer, la ghironda, la piva emiliana, mentre quelli della sera saranno dedicati ad un percorso sulla storia della chitarra, dal periodo classico all’epoca contemporanea.

Durante l’evento l’Area Ristoro proporrà una selezione di piatti tipici della Liguria, quali ad esempio il Panfritto, le frittelle di mele, quelle di cipolle, le Trofie al Pesto, il Brandacuiun e il Pan Bagnà, preparati al momento con prodotti a chilometro zero e serviti sotto gli ulivi.

Oltre alle conferenze, ai laboratori e ai “cooking show”, ci saranno attività per tutti: dai giochi tradizionali in legno per i bambini di ogni età, alle esibizioni dei falconieri, al “battesimo di sella” con pony e cavalli, alle conferenze itineranti attorno al borgo con esperti di erbe e piante, allo spazio relax con lezioni di yoga.

In collaborazione con la Fondazione Libereso Guglielmi, il celebre “giardiniere di Calvino”, verrà assegnato l’omonimo Premio a chi si è particolarmente impegnato nel settore: l’anno scorso il premio è andato a Antonio Ricci e alla moglie Silvia Arnaud per la loro opera di restauro dei Giardini della Pergola di Alassio.

La manifestazione sarà inaugurata alle 12 di venerdì, con apertura fino a mezzanotte e il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10 a mezzanotte. Andora è facilmente raggiungibile tramite il casello dell’autostrada A10 o in treno, mentre il Borgo sarà collegato con un servizio navetta gratuito.

Qui il programma completo della manifestazione

A GIUSTENICE LA SAGRA D’INIZIO ESTATE

Giustenice si prepara per un’estate 2026 ricca di appuntamenti, tradizione, musica e gastronomia in Piazza San Michele. Anche quest’anno il calendario delle manifestazioni nasce dalla stretta collaborazione tra Centro Storico Culturale Jus Tenens APS e Circolo ACLI A Ca’ Cumüna APS con il patrocinio del Comune di Giustenice.

Apre la stagione la Sagra d’Inizio Estate il 19, 20 e 21 giugno dalle 19:30, per la prima volta in tre serate consecutive. Venerdì 19 giugno musica dal vivo con Roberto Tripepi, sabato 20 e domenica 21 giugno si balla con Oasi Latina Dance School.

Il 9, 10, 11 e 12 luglio torna la Grande Sagra Gastronomica. Dalle 19:30, quattro serate dedicate alla degustazione di specialità gastronomiche e piatti tipici della cucina ligure, accompagnate dalla musica di Oasi Latina Dance School con baby dance, musica caraibica, balli di gruppo e hit estive.

Gran finale il 24, 25 e 26 luglio con il Palio di Giustenice, rievocazione storica che da oltre cinquant’anni anima l’ultimo weekend di luglio.

Per maggiori informazioni:

www.giustenice.com

info@giustenice.com

Instagram: @paliodigiustenice

Facebook: Centro Storico Culturale Jus Tenens

Qui tutte le informazioni sull’evento

“HELLO SUMMER” STREET FOOD AD ALBISOLA

Il 19, 20, 21 giugno Festa di inizio estate sul lungomare di Albisola Superiore (zona ex stazione) un vero e proprio percorso gastronomico con le migliori preparazioni servite a bordo di iconici truck food!

2 serate di musica con band dalle 21:30 e dj set per la domenica!

Street Food dalle 18 con specialità per tutti i gusti

Concerti e musica dal vivo ogni sera

Mercatino dell’artigianato e dell’oggettistica con tante idee originali e creazioni uniche

Un appuntamento pensato per grandi e piccoli, dove buon cibo, musica e divertimento si incontrano per regalarti un’esperienza speciale.

Ti aspettiamo per tre giornate di gusto, musica e convivialità. Non mancare!

Qui tutte le informazioni sul festival

NOTTE BIANCA A LOANO

E’ in programma sabato 20 giugno l’edizione 2026 della “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Vecchia Loano e Pro Loco Loano.

L’edizione 2026 sarà interamente dedicata ai magici anni ’80: la migliore musica dance del periodo, i protagonisti e l’atmosfera del decennio faranno da filo conduttore a tutte le iniziative in programma, tra concerti, intrattenimento e animazione.

Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e, a partire dal pomeriggio, proporranno originali punti di degustazione di street-food e tante occasioni di shopping grazie al “desbarassu” per le vie del centro storico.

Grande protagonista sarà la musica, con concerti ed esibizioni in diversi punti della città (Orto Maccagli, piazza Rocca e piazza Massena, ma non solo) a partire dalle 21.30. Ad esibirsi saranno, tra gli altri: i Vespusurdu (in corso Roma, all’altezza del monumento ai caduti); i Running Shadows (in piazza Rocca); Baolo Bortolotti (in via Ghilini); i Max Black (nei caruggetti orbi); i Progetto Festival (in piazza Palestro); il duo De Francesco (in corso Roma all’altezza del palmeto); i 4WD (in passeggiata); Viola Scanzo (in corso Roma).

Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione con Moon Agency srl) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Quest’anno sul palco di piazza Italia si esibiranno alcuni degli artisti simbolo degli anni ’80 come Cecilia Gayle, Gary Low, Los Locos, Ryan Paris e Tony Esposito, che interpreteranno i loro più grandi successi. Sarà una serata revival di alto livello degna dei migliori format televisivi.

L’accesso alla piazza, a partire dalle 20.45, sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Nel corso della serata verrà consegnata ai rappresentanti dei Bagni Marini la Bandiera Blu 2026.

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BORGO DIVINO FA TAPPA A CELLE

Il fine settimana del 19, 20 e 21 giugno Celle Ligure ospiterà per il terzo anno consecutivo Borgo diVino in tour, rassegna enogastronomica itinerante promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Tre giorni di degustazioni con centinaia di proposte enologiche da tutto il Paese, specialità gastronomiche e musica dal vivo.

Arriva a Celle Ligure, sulla Riviera di Ponente, la nona tappa di Borgo diVino in tour 2026, rassegna enogastronomica itinerante organizzata da Valica S.p.a e promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno Celle Ligure vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il nono di 25 appuntamenti che si svolgeranno in altrettante località selezionate tra “I Borghi più belli d’Italia”.

Un intero weekend dedicato a degustazioni, specialità gastronomiche locali e musica dal vivo. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare una raffinata selezione di vini delle migliori cantine locali e nazionali, con etichette provenienti dal Lazio, Piemonte, Veneto, Puglia, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Toscana, Umbria, Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e non solo.

Borgo diVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire la magia del borgo di Celle Ligure lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 20 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno scoprire anche un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo vitivinicolo quali l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere indicato per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.

Specialità gastronomiche e musica dal vivo

Ad accompagnare le degustazioni ci saranno specialità gastronomiche del territorio (in modalità asporto) come: Scucuzzun ai frutti di mare, trofie alla ligure, baccalà in brandacujun, focaccette di vari tipi, acciughe fritte, totani ripieni alla ligure e non solo. Spazio anche alla musica dal vivo con esibizioni che arricchiranno le tre serate, creando un’atmosfera unica che unisce gusto, cultura e intrattenimento.

INFORMAZIONI UTILI

COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare online oppure sul posto il voucher (al costo di 20 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva e alla dotazione di un kit composto da calice e sacchetta. Le specialità gastronomiche potranno essere acquistate direttamente sul posto.

DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo diVino sarà ospitato nel pieno centro storico di Celle Ligure, in Via S. Boagno.

ORARI

• Venerdì 19 giugno dalle 18.00 alle 24.00

• Sabato 20 giugno dalle 18.00 alle 24.00

• Domenica 21 giugno dalle 18.00 alle 24.00

Per maggiori informazioni su Borgo diVino a Celle Ligure è possibile consultare il sito borgodivino.it/celle-ligure/

Qui il programma completo della manifestazione

CASANOVA VINTAGE SUMMER PARTY: SERATA A RITMO DI ROCK

Sabato 20 giugno 2026, nel giardino sottostante la centrale Piazza IV Novembre a Casanova Lerrone si accenderà con la prima edizione del “Casanova Vintage Summer Party”. Una giornata interamente dedicata alla musica, alla sostenibilità, al buon cibo e al fascino del passato, pensata per dare il benvenuto alla stagione estiva con energia e originalità.

L’evento, nato dalla collaborazione tra le associazioni @entroterraaps e ETRA – Marmoreo Comunità Creativa (@arteincampagna), propone un ricco programma di attività adatto a un pubblico di tutte le età.

A partire dal pomeriggio, la piazza ospiterà un colorato Mercatino Vintage, dove collezionisti e appassionati potranno scovare oggetti unici, abbigliamento d’epoca e artigianato. In contemporanea si terrà lo Swap Party, un’iniziativa eco-friendly basata sul baratto, che permetterà ai partecipanti di scambiarsi capi d’abbigliamento e accessori da rinnovare, promuovendo una cultura del riuso e del consumo consapevole.

L’offerta gastronomica sarà garantita da un’area dedicata allo Street Food, con il #PaNino e proposte per tutti i gusti, ideali da gustare all’aperto e birra artigianale. Il culmine della serata sarà affidato alla grande musica dal vivo. Sul palco salirà il gruppo @lebamboleband, che farà ballare Piazza IV Novembre con un repertorio rock travolgente, regalando al pubblico una colonna sonora indimenticabile sotto le stelle.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito.

Qui i dettagli sull’evento

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.