Mercato e centrocampo: il Savona vicino a Gnecchi, la Carcarese in pole per Grandoni

Il Savona punta a ridisegnare la linea mediana. In arrivo ci sono Daniele Galli (ex Carcarese) e Tommaso Castiglione (ex Arenzano) come anticipato nelle scorse settimane. Insieme a loro, il club potrebbe inserire in rosa Gianluca Gnecchi.

Classe 2000, Gnecchi ha reso noto ieri il suo addio al Celle Varazze. Con le civette, è stato protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza e ha poi collezionato 24 presenze in Serie D l’anno scorso tra partite da titolare e spezzoni di gara. Nel suo curriculum, quasi 200 presenze in Serie D. Ha militato nelle giovanili della Sampdoria per poi vestire le casacche di Ligorna, Lavagnese, Arconatese, Busalla e Genova Calcio. Si tratta di un centrocampista brevilineo dotato di ottimi piedi.

Al Savona piace anche il classe 1999 Mattia Grandoni. Sull’ex giocatore dell’Alessandria, però, ci sono anche Cairese e Carcarese. Nelle ultime ore, tuttavia, sembra che la Carcarese sia in pole position per assicurarsi il regista che manca nello scacchiere di Valmati. Grandoni risponde infatti perfettamente all’identikit del profilo cercato dai biancorossi. A Carcare, ritroverebbe il direttore sportivo Matteo Giribone, con cui aveva condiviso l’esperienza alla Cairese, così come molti altri compagni. Grandoni ha giocato nel Savona ed è stato poi protagonista delle promozioni dell’Eccellenza alla Serie D dell’Albenga (insieme a Pietro Buttu che lo rivorrebbe in gialloblù), del Fossano e dell’Alessandria.