Meeting Arcobaleno Scuola, edizione da record: oltre quattrocento alunni in gara

Celle Ligure. Edizione da record e densa di contenuti per il “Meeting Arcobaleno Scuola – con i Lions oltre le barriere” svoltosi presso il centro sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure, evento collaterale e “di lancio” al 37° appuntamento con il “Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa – 26° Trofeo Insieme nello Sport – Fondazione De Mari” che andrà in scena presso il medesimo impianto giovedì 16 luglio.

Proposta riservata ad alunni frequentanti gli Istituti secondari di 1° livello (le ex medie) a cui hanno aderito ben 15 differenti realtà scolastiche. Rispetto alle edizioni più recenti, presente in forza il capoluogo di Provincia, Savona, con ben 3 Scuole e un ritorno assolutamente importante, quello dell’IC Val Varatella.

Poi significativa presenza di una delegazione dell’IC di Cassine (Al), oltre ai consolidati Team della Val Bormida, di Albisola, Celle, Varazze, Cogoleto ed Arenzano.

Abbattuto il record degli oltre 400 alunni in gara, con l’obiettivo (raggiunto) di sfruttare l’occasione per avvicinare allo sport i ragazzi con disabilità e di stimolare le associazioni sportive presenti nel territorio ad aprirsi al mondo della disabilità.

Obiettivo pienamente raggiunto grazie al coinvolgimento del Centro Socio Educativo “Il Granello”, della ADSO Savona e dell’Associazione Eunike (nell’ambito del settore Special Olympics), oltre che e di molti atleti/alunni diversamente abili che hanno preso parte alle diffferenti gare del programma tecnico.

Piena soddisfazione degli organizzatori (Comune di Celle Ligure e Centro Atletica Celle Ligure), forti del supporto dei Lions Club di Arenzano-Cogoleto, Varazze-Celle Ligure, Albissola Marina-Albisola Superiore ”Alba Docilia” e Valbormida.

Importante il supporto del nuovo main sponsor del Meeting Arcobaleno (con una attenzione particolare agli eventi promozionali) la ditta De Wave, oltre a La Sassellese che ha messo a disposizione i propri prodotti per un montepremi particolarmente ambito.

Evento supportato anche dalla Fondazione Agostino De Mari e dallo sponsor storico del Meeting Arcobaleno, la ditta Olmo Spa.

Per tutti i vincitori del Meeting Arcobaleno Scuola un premio in più: la possibilità di partecipare gratuitamente al prestigioso appuntamento della Diamond League in programma a Montecarlo il prossimo 10 luglio, il tradizionale Meeting Herculis.

E per i finalisti delle gare di velocità riservate a Cadette e Cadetti la possibilità di “replicare” la finale odierna in occasione dell’evento internazionale in programma il 16 luglio, in una apposita sezione!

E andiamo al dettaglio dei risultati.

Ragazze

60 piani – Doppietta varazzina: vince con buon margine Chiara Prato in 8.96 su Greta Cerruti (9.23). Al bronzo Linda Peresi (Arenzano).

600 – Volata entusiasmante in cui si impone Anna Pellizzari (IC Savona IV) in 1.58.25, prevalendo sulla combattiva Chiara Rossi (Celle). Al terzo posto Greta Ravecca (Cogoleto).

Lungo – Vittoria e bella misura per Ginevra Camilleri (Varazze) con un balzo a 4.15. Seconda è Morgana Giacinto (Arenzano) e terza Azzurra Ciarlo (Cogoleto).

Vortex – grande spallata di Aurora Iaccheri (Varazze) che vince con m. 34.22. Argento all’altra varazzina Sara Modola e bronzo per Sara Cioffi (Arenzano).

Ragazzi

60 piani – Per un solo centesimo, 9.13 contro 9.14, prevale Alessandro Cavagnola (Arenzano) su Alessandro Piombo (Varazze). Il bronzo è per il cellese Alessandro Bracco.

600 – Affermazione per Bilal Samoudi (Val Varatella), anche in questo caso per un solo centesimo (1.49.43 contro 1.49.44) sul compagno di istituto Tommaso Beretta. Al bronzo Giulio Ferro (Varazze).

Lungo – Vince gioele Fazio (Varazze con la misura di m. 4.22. Argento per Carlo Raffattellu (Celle) e bronzo per Samuele Cabrini (Val Varatella).

Vortex – Non ha rivali il varazzino Matteo Robello, vittorioso con un lancio top a 46.36. Seconda piazza per Lapo Griffo (SM Rossello Savona) e terza per Riccardo Macciò (Cogoleto).

Cadette

80 piani – A vincere è Martina Parodi (Arenzano) in 11.61. L’argento è appannaggio di Camilla Checcucci (Albisole), mentre chiude al terzo posto Sofia Ravetta (Albisole).

600 – Controlla la gara e si impone con un gran finale la cellese Giorgia Zunino, all’arrivo in 1.51.05. In seconda posizione troviamo Sofia Cabrini (Val Varatella) mentre è terza Cecilia Valle (IC Savona IV).

Lungo – A vincere è Viola Piromalli (Arenzano) con la misura di 4.09. Argento per Giulia Fazio (Varazze) e bronzo per Giorgia Baccino (Carcare).

Alto – Si impone paolina Palmieri (Albissole) con la misura di 1.38. Seconda è Giulia Casarino (Celle) e terza Giulia Ottolia (Albisole).

Peso – La migliore è Aurora Martorana (IC Carcare) con un lancio a 7.03. Alle sue spalle Michela Cassinelli (Varazze) e Cloe Fazio (ancora Varazze).

Cadetti

80 piani – Augusto Barbera (IC Savona 2) è il più veloce e chiude in 10.59. Alle sue spalle Agostino Benamati (Arenzano) prevale su Alessandro Ansaldo (Cogoleto).

600 – Doppietta per Arenzano, con vittoria per Kliment Fedorchuck in 1.50.68 su Luca Albiero. Al terzo posto Samuele Picco Tellaro (Albisole).

Lungo – Miglior misura e vittoria per Andrea Polovio (Varazze) con m. 4.80. Seconda piazza per Riccardo Rizzo (SM Rossello Savona) e terzo posto a Giacomo Queirolo (Arenzano).

Alto – Ad imporsi è il varazzino Riccardo Delfino con la misura di 1.40. Luca Brusa e Filippo Negro completano un podio tutto Varazze!

Peso – Bella misura e vittoria con abbondante margine per Emanuele Franco (Albisole) , m. 9.65.

Argento a Andrea Debenedetti (IC Savona 2) e bronzo a Bernardo Balbontin (Arenzano).

Il prossimo appuntamento con il Meeting Arcobaleno Scuola riservato agli alunni del triennio degli Istituti Superiori sarà giovedì 4 giugno presso il centro sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure.

Il podio del salto in lungo Ragazze

Il team Val Varatella

Il podio del salto in lungo Cadette

Il podio dei 60 metri Ragazze

Il podio del getto del peso Cadetti

Premiazione de Il Granello