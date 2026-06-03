Meeting Arcobaleno Scuola, domani le gare riservate agli studenti del triennio delle superioro

Celle Ligure. Siamo giunti all’evento collaterale conclusivo nell’ambito del progetto del 37° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, evento a carattere internazionale che si svolgerà presso il centro sportivo Olmo Ferro di Celle Ligure giovedì 16 luglio.

Domani, giovedì 4 giugno, vedremo all’opera, una volta di più i giovani ed i neofiti per la sezione dedicata ad alunni ed alunne del triennio degli Istituti superiori, nell’ambito del Meeting Arcobaleno Scuola, supportato dalla ditta De Wave.

L’inizio delle gare è previsto alle 9,30 e termine della sezione agonistica entro le ore 12.30, con premiazioni finali.

Sono complessivamente sei gli istituti che hanno aderito al progetto: il Liceo King di Genova, il Liceo Bruno di Albenga e quattro istituti savonesi (Liceo Scientifico Grassi, Liceo della Rovere, Itis Ferraris Pancaldo e ITC Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci. Oltre 200 gli studenti in gara.

Ecco il dettaglio del programma orario.

Ore 8.45 – Ritrovo Giurie e partecipanti

9.30 100 piani Allieve (qualificazioni)

9.45 Salto in lungo Allievi, Salto in Alto Allieve, Getto del Peso Allieve

9.45 100 piani Allievi (qualificazioni)

10.00 1.000 Allieve

10.15 1.000 Allievi

10.30 100 piani Allieve (finali 7°-12° e 1°-6° posto)

10.30 100 piani Allievi (finali 7°-12° e 1°-6° posto)

10.45 Salto in lungo Allieve, Salto in Alto Allievi, Getto del Peso Allievi

11.30 Staffetta 4×100 Allieve

11.45 Staffetta 4×100 Allievi