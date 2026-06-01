Max Cavallari a Pietra Ligure: l’attore-cabarettista torna in Riviera

Pietra Ligure. Il noto attore-cabarettista Max Cavallari ha fatto tappa nella giornata di oggi (lunedì 1 giugno) a Pietra Ligure.

Durante la visita ha pranzato presso il ristorante Lo Scoglio, sul lungomare pietrese, dove si è concesso volentieri a foto e saluti con i titolari e con tutto il personale presente.

Non è la prima volta che Cavallari fa tappa in Riviera: eventi, spettacoli e momenti informali, infatti, lo riportano periodicamente sul nostro territorio.

L’attore, noto al grande pubblico per avere creato, col mai dimenticato Bruno Arena, il duo comico Fichi d’India, in questo periodo sta portando con grande successo nei teatri italiani la commedia di Gilberto Govi “Maneggi per maritare una figlia” da lui rivisitata.