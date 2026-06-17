Maturità, tra poche ore sarà “notte prima degli esami” per circa due mila studenti savonesi

Savona. La prossima, quella a cavallo tra il 17 e il 18 giugno, sarà la leggendaria “notte prima degli esami” per circa due mila studenti savonesi alle prese con la maturità 2026. Domani, dalle 8.30, sarà la volta della prima prova scritta, quella di italiano, per la quale i candidati avranno da scegliere una delle sette tracce proposte e consegnare l’elaborato entro le sei ore di tempo consentite.

Prima prova

Secondo il “toto argomento” la coppia Verga-Pascoli scala la classifica delle previsioni. Anche D’Annunzio tra i papabili, forse per la consapevolezza che, a conti fatti, l’autore abruzzese non è mai stato proposto nella maturità moderna. Non si può, invece, dire la stessa cosa per Pirandello, che è stato proposto nel vicino 2024. Tuttavia, l’anniversario dei 90 anni dalla sua morte e dei 100 dalla pubblicazione di “Uno, nessuno e centomila” potrebbero riportarlo in auge. Tra le altre ipotesi, rimangono in rampa di lancio quelle di un tema di attualità sull’IA e di uno spunto storico ancorato all’80esimo anniversario del 1946, anno in cui nel nostro Paese si è optato per la Repubblica con il primo voto a suffragio universale e, nel contempo, si è avviata l’Assemblea Costituente.

Crescono i rumors anche su Carlo Collodi per celebrazioni dei 200 anni dalla nascita dell’autore di ‘Pinocchio’. Tra le piste più chiacchierate c’è quella legata a San Francesco d’Assisi, visto che nel 2026 ricorre l’800° anniversario della sua morte.

Per la categoria B, ossia il testo argomentativo, l’anniversario che i maturandi ritengono più “spendibile” dal Ministero resta quello degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana e dal referendum istituzionale del 1946,. Tiene anche il tema del maxi-proceso alla Mafia mentre appare probabile una traccia su Grazia Deledda, a 100 anni dal Nobel per la Letteratura.

Nella tipologia C a dominare la scena dell’attualità sono sempre più le questioni legate al rapporto tra le nuove generazioni, la tecnologia e le trasformazioni digitali. Ad esempio, il tema “Giovani, social e IA” diventa l’argomento più quotato in assoluto.

Seconda prova

Giovedì 19 giugno sarà invece la volta del secondo scritto: latino al Liceo classico; matematica al Liceo scientifico e sportivo; scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico: economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”; discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni”; produzioni vegetali per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

La nuova maturità

Dal corrente anno scolastico, le Commissioni d’esame saranno composte da un Presidente esterno, da due membri interni e da due esterni. Il colloquio è incentrato su quattro discipline. Oltre ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente e a verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, nel corso del colloquio viene esaminata la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. La prova orale pone in evidenza e valorizza la responsabilità e l’impegno dimostrati dagli studenti in azioni particolarmente meritevoli, anche desumibili dal Curriculum della studentessa e dello studente, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e le competenze acquisite nell’ambito dell’Educazione civica. Nel caso in cui il candidato interno riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio prevede anche la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal Consiglio di classe. Il voto in condotta incide sull’assegnazione del credito. L’Esame di Maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove d’esame, compreso il colloquio.