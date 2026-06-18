Liguria. Prende il via oggi, con la prima prova scritta, l’esame di maturità 2026, che quest’anno coinvolge 11.503 studenti e studentesse liguri.

Il plico contenente le tracce del tema di italiano è stato aperto ufficialmente alle 8.30 di oggi: i candidati avranno sei ore di tempo per svolgere una delle sette tracce suddivise in tre tipologie e cioè analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Per l’analisi del testo è stato selezionato “Passerò per piazza di Spagna” di Cesare Pavese, una poesia d’amore del 1950 inserita nella raccolta “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, e un testo tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati.

Tra le altre tracce di attualità un brano di Mario Calabresi dal volume “Alzarsi all’alba”, un brano da “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” del professor Frank Furedi, e il testo “Funziona a meraviglia” del giornalista Wenke Husmann, tratto da Internazionale del 23 gennaio 2026.

Per il testo argomentativo è stato proposto il tema dell’Assemblea Costituente con un brano del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Tra le altre proposte della stessa tipologia un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”.

I numeri della Maturità 2026

Come detto sono 11.503 gli studenti e le studentesse liguri che quest’anno si cimenteranno con l’esame di maturità.

A Savona sono 2.073, a Genova sono 6.319, 1.468 a Imperia, 1.643 alla Spezia: il totale è in crescita del 2,2% in regione. A spiccare è il dato dei non ammessi: con il 94,5% degli studenti e delle studentesse che daranno l’esame, la Liguria è la seconda regione con il maggior numero di non ammessi dopo la Sardegna.

In tutta la Liguria sono 154 le sedi d’esame (30 in provincia di Savona), 301 le commissioni (56 a Savona) e 599 le classi (111 a Savona).

A livello nazionale, la ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio è licei (273.959), tecnici (167.104) e professionali (86.684). Le 13.996 commissioni d’esame che si sono insediate martedì 16 giugno, sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’Istituzione scolastica.

Sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili i nomi dei membri delle commissioni, consultabili da studenti, famiglie e personale scolastico attraverso il motore di ricerca dedicato, accessibile all’indirizzo matesami.pubblica.istruzione.it.

Le prove scritte e le date

La maturità 2026, come detto, inizia oggi giovedì 18 giugno con la prima prova di italiano che offre agli studenti tre diverse tipologie di tracce tra cui scegliere: l’analisi di un testo letterario, la produzione e analisi di un testo argomentativo o una riflessione su temi di attualità.

Venerdì 19 giugno sarà il turno della seconda prova, che riguarda le materie caratterizzanti i singoli indirizzi scolastici. La lista delle materie oggetto della seconda prova è stata definita già lo scorso gennaio: latino per il liceo Classico, matematica per lo Scientifico, lingua straniera principale per il Linguistico e le varie discipline specifiche per ogni percorso.

Gli auguri di Regione

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega alla Scuola Simona Ferro hanno rivolto un messaggio, anche attraverso i propri canali social, agli oltre 11mila studenti e studentesse liguri impegnati da oggi nelle prove di maturità.

“Questa mattina, per migliaia di studenti liguri, inizia l’esame di maturità – spiega il presidente Bucci – Un momento fatto di emozioni, aspettative, ansia e sogni. Sensazioni che si ricordano per tutta la vita, perché la maturità non è solo un esame: è una tappa importante del vostro percorso di crescita. Affrontate queste prove con serenità, fiducia e consapevolezza del lavoro fatto in questi anni. Qualunque sarà il vostro percorso dopo la maturità, ricordate che il futuro si costruisce con impegno, curiosità e coraggio. Siate orgogliosi della strada percorsa fin qui e guardate avanti con fiducia. Forza ragazzi, tutta la Liguria fa il tifo per voi e crede nel vostro talento”.

“Un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi della Liguria che oggi siedono tra i banchi per affrontare la prima prova d’esame – aggiunge Ferro – La maturità è un traguardo importante, ma soprattutto un bellissimo trampolino di lancio verso il domani. Affrontate i prossimi giorni con fiducia nelle vostre capacità, con calma e quel pizzico di audacia che serve per superare ogni ostacolo. Un ringraziamento va ai professori e alle famiglie che vi hanno accompagnato per mano fino a qui. Il futuro vi aspetta e la Liguria è orgogliosa di voi”.