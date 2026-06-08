Matteo Aicardi eletto segretario della Lega per Alassio, Laigueglia e Val Lerrone

La Lega Salvini Premier rinnova la propria struttura territoriale nel comprensorio di Alassio, Laigueglia e Val Lerrone. Nel congresso che si è svolto oggi, gli iscritti hanno eletto Matteo Aicardi come nuovo segretario della sezione locale, confermando la volontà del movimento di rafforzare la propria presenza sul territorio.

All’assemblea hanno preso parte anche l’assessore regionale Paolo Ripamonti e il sindaco di Garlenda Alessandro Navone. Durante il congresso è stato inoltre nominato il nuovo direttivo, composto dallo stesso Navone e da Sandra Aicardi, consigliera di maggioranza del Comune di Alassio.

“Desidero ringraziare gli iscritti per la fiducia ricevuta e ha delineato le priorità che guideranno il lavoro della sezione nei prossimi anni. Tra i temi centrali figurano la sicurezza, lo sviluppo turistico, la valorizzazione del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

Aicardi ha inoltre ribadito il sostegno della Lega all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Melgrati, sottolineando “l’importanza di una collaborazione costruttiva all’interno della coalizione di centrodestra per favorire la crescita e lo sviluppo dell’area”.

Uno degli obiettivi dichiarati della nuova segreteria sarà anche quello di ampliare il coinvolgimento dei cittadini nella vita del movimento, incentivando la partecipazione di nuovi sostenitori e valorizzando il contributo di chi desidera impegnarsi attivamente per il futuro delle comunità locali.

Il congresso si è concluso in un clima di collaborazione e unità, con la conferma dell’impegno della Lega a mantenere un ruolo attivo e di riferimento per il territorio di Alassio, Laigueglia e Val Lerrone.

(Nella foto: il neo segretario Matteo Aicardi insieme ai componenti del direttivo e all’ex sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme)