Manutenzione e valorizzazione del patrimonio: nuovi interventi del Comune di Calizzano al Castello Carrettesco

Calizzano. Nei giorni scorsi gli operai comunali hanno eseguito direttamente, in economia e con risorse proprie dell’ente, un importante intervento di ripristino integrale del palco e di manutenzione strutturale delle palizzate di sicurezza e degli elementi di arredo presenti nelle aree interne e lungo i percorsi di accesso al Castello Carrettesco.

“Un lavoro spesso poco visibile ma fondamentale per garantire la sicurezza, il decoro e la piena fruibilità di uno dei luoghi più rappresentativi della storia di Calizzano”, hanno fatto sapere dal Comune.

Il Castello Carrettesco, edificato nel XIII secolo dai Marchesi Del Carretto e oggi restituito alla Comunità grazie ai recenti interventi di recupero e valorizzazione, “rappresenta infatti un importante punto di riferimento culturale e turistico del nostro territorio. Dalla sua posizione dominante sull’abitato offre una vista suggestiva sull’intera Alta Valbormida ed è meta di residenti, escursionisti e visitatori”.

“La manutenzione costante delle strutture e delle aree di accesso consente di preservare nel tempo questo prezioso patrimonio storico, rendendolo sempre più accogliente e fruibile per cittadini e turisti. Un ringraziamento agli operai comunali per il lavoro svolto con professionalità e attenzione, contribuendo concretamente alla tutela e alla valorizzazione dei beni della nostra comunità”, hanno concluso dall’ente comunale.