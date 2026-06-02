Maltempo: scatta l’allerta gialla nel Savonese, nel levante ligure sarà arancione

Liguria. Il netto peggioramento meteo annunciato sulla Liguria ha i minuti contati: Arpal ha emesso allerta arancione per temporali e piogge diffuse sul Levante della regione e relativi versanti padani dell’entroterra a partire dalle ore 20 di martedì 2 giugno. Sarà in vigore fino alle 12 di mercoledì 3 giugno sui bacini piccoli e medi, fino alle 15 su quelli grandi.

Su Genova e Savona scatta invece l’allerta gialla dalle 16 di martedì 2 giugno fino alle 8 di mercoledì 3 giugno, nessun grado di rischio è previsto per l’entroterra e la Valbormida.

Le previsioni Arpal

Martedì 2 giugno – Deciso peggioramento nel pomeriggio-sera, con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE, forti e/o organizzati su B; bassa probabilità di fenomeni forti altrove. Possibili danni puntuali per grandine di medie dimensioni. Intensità fino a molto forti su CE e moderate su B, con cumulate elevate su C e significative su BE. Venti meridionali in rinforzo, forti (50-60 km/h) su AC e localmente forti (40-50 km/h) su BE, rafficati su capi costieri esposti e crinali appenninici.

Mercoledì 3 giugno – Tra notte e primo mattino alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE, forti e/o organizzati su B; bassa probabilità di fenomeni forti D. Intensità fino a molto forti su CE e moderate su B, con cumulate significative su CE e puntualmente su B. Decisa cessazione dei fenomeni a seguire, con residua instabilità di moderata intensità su estremo Levante. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso lungo i capi costieri di Levante per onda da Sud-Ovest.

Giovedì 4 giugno – Nuovo passaggio instabile, con rovesci di moderata intensità sul Centro-Levante nel pomeriggio-sera. Venti meridionali in nuova intensificazione, localmente forti (40-50 km/h) su ABCE e rafficati sui relativi capi costieri e crinali appenninici esposti. Mare molto mosso ovunque per onda lunga da Sud-Ovest.