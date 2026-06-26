Malore in mare a Pietra Ligure: uomo trasportato in ospedale in codice rosso

Pietra Ligure. Allarme a Pietra Ligure. È scattato sul lungomare Partigiani, una manciata di minuti dopo le 13.

Stando a quanto riferito un uomo, un turista, si è tuffato in mare ed ha accusato un malore, con una crisi respiratoria.

Immediata la chiamata ai soccorsi. I primi ad intervenire sono stati due bagnini, rispettivamente dai bagni Lo Scoglio e da Maina de Ransci, il cui intervento è risultato decisivo.

Tempestivo, a seguire, anche l’intervento del personale della Capitaneria di Porto e dei militi della Croce Bianca di Finale insieme al personale medico e all’automedica del 118.

Dopo diversi minuti di apprensione, il paziente è stato caricato in ambulanza con una maschera per l’ossigeno e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona.