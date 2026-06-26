  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Malore in mare a Pietra Ligure: uomo trasportato in ospedale in codice rosso

Si tratta di un turista: è stato accompagnato al Santa Corona con la maschera per l’ossigeno

ambulanza

Pietra Ligure. Allarme a Pietra Ligure. È scattato sul lungomare Partigiani, una manciata di minuti dopo le 13. 

Stando a quanto riferito un uomo, un turista, si è tuffato in mare ed ha accusato un malore, con una crisi respiratoria. 

Immediata la chiamata ai soccorsi. I primi ad intervenire sono stati due bagnini, rispettivamente dai bagni Lo Scoglio e da Maina de Ransci, il cui intervento è risultato decisivo.

Tempestivo, a seguire, anche l’intervento del personale della Capitaneria di Porto e dei militi della Croce Bianca di Finale insieme al personale medico e all’automedica del 118. 

Dopo diversi minuti di apprensione, il paziente è stato caricato in ambulanza con una maschera per l’ossigeno e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.