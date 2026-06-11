Maineri verso Futuro Nazionale, Giordano (Ceriale Viva): “Tradito il mandato del 2023, oggi un’altra maggioranza rispetto al voto dei cittadini”

Ceriale. “Nel 2023 i cittadini hanno scelto una lista civica moderata, non un laboratorio permanente di trasformismo politico. Oggi assistiamo a un nuovo ribaltone che tradisce quel mandato e consegna di fatto il Comune alla destra sovranista, con una collocazione nazionale chiara e mai dichiarata davanti agli elettori”. Così il consigliere comunale Luigi Giordano (Ceriale Viva).

“Il consigliere Maineri è libero di cambiare casacca, ci mancherebbe. Ma non si può riscrivere la realtà i cittadini non hanno votato per questa maggioranza. Quella che governa oggi Ceriale è un’altra cosa, costruita dopo il voto, nelle stanze del potere, isolando sempre più un sindaco che non ha più nulla da dire – spiega -. Il punto è sotto gli occhi di tutti: tra il mandato elettorale del 2023 e l’assetto attuale c’è una frattura profonda, riempita da accordi, equilibri precari e logiche di sopravvivenza. Qui non si amministra una città, si tira a campare”.

“Con l’ingresso stabile della destra più radicale nella stanza dei bottoni e la convergenza sull’area di Futuro Nazionale, la sindaca Fasano ha compiuto una scelta politica precisa, spostando l’asse della città senza mai avere il coraggio di sottoporla al giudizio dei cerialesi. Chiediamo chiarezza immediata, in Consiglio e davanti alla cittadinanza la sindaca dica senza ambiguità se intende rispettare il mandato moderato ricevuto alle urne oppure continuare a reggersi su accordi di potere che quel mandato lo hanno già archiviato. Ci auguriamo che trovino il coraggio di non piegarsi alle logiche dell’estrema destra e di mantenere le promesse fatte ai cittadini. Perché oggi il silenzio non è prudenza, è una scelta. E li rende complici”, conclude.