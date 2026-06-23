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Lettera al direttore
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Lettera

“Maestre come mamme”: il grazie commosso dei genitori del Nido Quadrifoglio

Dalla sezione azzurra una lettera al Comune di Savona: elogio ad un modello educativo che mette al centro il tempo lento e la cura dei bambini

asilo nido d'infanzia

Savona. Il legame speciale tra le famiglie e il personale educativo dell’ asilo nido Quadrifoglio di Savona ha trovato voce in una lettera indirizzata all’amministrazione comunale. I genitori dei bambini della sezione azzurra, prossimi al passaggio alla scuola dell’infanzia, hanno voluto sottolineare l’eccezionale dedizione delle maestre Alessandra, Elisa, Monica e Stefania, definendole come un modello di riferimento per l’intero territorio. “In un tempo in cui si è spesso costretti alla prudenza e alla diffidenza, noi abbiamo trovato nel nido Quadrifoglio un luogo in cui sentirci davvero sereni”, scrivono i genitori nel loro messaggio.

Le maestre sono state come mamme aggiunte: presenti, affettuose, capaci di dare ai bambini un tempo lento, fatto di materiali semplici ma ricchi di possibilità, rispettando i loro ritmi naturali di crescita”, dichiarano i rappresentanti delle famiglie, sottolineando come l’approccio educativo adottato abbia garantito un clima di accoglienza e cura costante per ogni bambino.

La lettera si conclude con un appello rivolto al Comune affinché valorizzi questa realtà, considerata non solo un servizio essenziale, ma un vero e proprio “patrimonio umano” per la città. “Desideriamo che il Comune sappia di avere un fiore all’occhiello: un luogo di crescita autentica che merita di essere riconosciuto per la fiducia costruita giorno dopo giorno con le famiglie”, concludono i genitori, testimoniando l’impatto positivo che il lavoro delle maestre ha avuto sullo sviluppo sereno dei loro figli.

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