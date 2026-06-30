Maculopatia, la Regione sosterrà l’istituzione della “Giornata nazionale” e rafforzerà prevenzione e diagnosi precoce

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 386, presentato da Armando Sanna (Pd), che impegna la giunta a sostenere, nelle sedi competenti, l’istituzione della “Giornata nazionale della maculopatia” prevista per il 13 dicembre di ogni anno.

Dice Sanna: “L’approvazione all’unanimità e la sottoscrizione da parte di tutto il consiglio del nostro ordine del giorno rappresenta un segnale importante per migliaia di persone che convivono con la maculopatia e per le loro famiglie. La maculopatia è una patologia che colpisce oltre due milioni di persone in Italia e che, se non individuata e trattata tempestivamente, può compromettere in modo irreversibile la vista. Per questo è fondamentale investire nella sensibilizzazione, negli screening e nell’accesso rapido ai percorsi diagnostici e terapeutici. La Liguria, anche grazie all’impegno di realtà come il Comitato Macula APS e alle professionalità presenti sul territorio, può continuare a essere un punto di riferimento in questo ambito”.

“Con questo voto il Consiglio regionale riconosce l’importanza di una battaglia di civiltà: aumentare la consapevolezza su queste patologie, favorire la prevenzione e garantire cure tempestive significa tutelare la qualità della vita e l’autonomia delle persone. Adesso vigileremo affinché gli impegni assunti dalla Giunta vengano tradotti in azioni concrete e in un reale rafforzamento dei percorsi di prevenzione e assistenza”.

Il documento impegna ancora la giunta a promuovere, in occasione della futura Giornata nazionale, iniziative regionali di informazione, sensibilizzazione e prevenzione con particolare attenzione alle fasce più anziane della popolazione; a valorizzare e rafforzare le attività di screening, prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oculari, favorendo la collaborazione tra sistema sanitario regionale, associazioni dei pazienti, farmacie territoriali e realtà del terzo settore; a proseguire nel confronto con le associazioni e gli operatori per migliorare l’accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle patologie maculari, riducendo i ritardi che ancora oggi rischiano di compromettere l’efficacia delle cure e, infine, a monitorare, nell’ambito del sistema sanitario regionale, i tempi di accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle maculopatie.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole da parte della giunta, ricordando le iniziative peraltro già avviate dalla Regione nella cura della maculopatia e, a questo proposito, ha chiesto che a queste iniziative si faccia riferimento nelle premesse del documento. La modifica è stata accolta da Sanna.

Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini) ha annunciato voto favorevole.