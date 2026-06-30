  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Unanimità

Maculopatia, la Regione sosterrà l’istituzione della “Giornata nazionale” e rafforzerà prevenzione e diagnosi precoce

Approvato ordine del giorno proposto da Sanna (Pd)

Consiglio Regionale Aula

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 386, presentato da Armando Sanna (Pd), che impegna la giunta a sostenere, nelle sedi competenti, l’istituzione della “Giornata nazionale della maculopatia” prevista per il 13 dicembre di ogni anno.

Dice Sanna: “L’approvazione all’unanimità e la sottoscrizione da parte di tutto il consiglio del nostro ordine del giorno rappresenta un segnale importante per migliaia di persone che convivono con la maculopatia e per le loro famiglie. La maculopatia è una patologia che colpisce oltre due milioni di persone in Italia e che, se non individuata e trattata tempestivamente, può compromettere in modo irreversibile la vista. Per questo è fondamentale investire nella sensibilizzazione, negli screening e nell’accesso rapido ai percorsi diagnostici e terapeutici. La Liguria, anche grazie all’impegno di realtà come il Comitato Macula APS e alle professionalità presenti sul territorio, può continuare a essere un punto di riferimento in questo ambito”.

“Con questo voto il Consiglio regionale riconosce l’importanza di una battaglia di civiltà: aumentare la consapevolezza su queste patologie, favorire la prevenzione e garantire cure tempestive significa tutelare la qualità della vita e l’autonomia delle persone. Adesso vigileremo affinché gli impegni assunti dalla Giunta vengano tradotti in azioni concrete e in un reale rafforzamento dei percorsi di prevenzione e assistenza”.

Il documento impegna ancora la giunta a promuovere, in occasione della futura Giornata nazionale, iniziative regionali di informazione, sensibilizzazione e prevenzione con particolare attenzione alle fasce più anziane della popolazione; a valorizzare e rafforzare le attività di screening, prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oculari, favorendo la collaborazione tra sistema sanitario regionale, associazioni dei pazienti, farmacie territoriali e realtà del terzo settore; a proseguire nel confronto con le associazioni e gli operatori per migliorare l’accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle patologie maculari, riducendo i ritardi che ancora oggi rischiano di compromettere l’efficacia delle cure e, infine, a monitorare, nell’ambito del sistema sanitario regionale, i tempi di accesso ai percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle maculopatie.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole da parte della giunta, ricordando le iniziative peraltro già avviate dalla Regione nella cura della maculopatia e, a questo proposito, ha chiesto che a queste iniziative si faccia riferimento nelle premesse del documento. La modifica è stata accolta da Sanna.

Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini) ha annunciato voto favorevole.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.