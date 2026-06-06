Lutto nel calcio: è morto Gaetano Tesoro, allenatore nei settori giovanili negli anni ’90

Savona. Addio a Gaetano Tesoro, allenatore di calcio nei settori giovanili negli anni ’90.

Dopo alcuni anni al Ligorna e al Genoa, Tesoro aveva allenato alcune delle più importanti squadre giovanili della Sampdoria, la sua amata squadra, negli anni del presidente Mantovani e della coppia Vialli – Mancini, per poi terminare la carriera nei team di Cairese, Vado, Albissola e Speranza.

Tecnico goliardico, ironico e talvolta un po’ brontolone, dotato di uno speciale e unico carattere di poche parole, è stato un uomo di grande cuore che ha saputo conquistare la stima e l’affetto di molti, oltre che trasmettere la sua passione per il pallone ai cuori di tanti giovani.

“Nino, sei volato lassù in cielo con il tuo solito stile silenzioso e riservato, mentre tanti come noi ti ricordano ancora sui campi di calcio con i tuoi ragazzi”, il ricordo commosso di chi lo conosceva.