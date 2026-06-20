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Cordoglio

Lutto a Millesimo per la morte dello storico macellaio Tino Vadda

Classe 1942, per oltre sessant'anni con la moglie Franca e le figlie ha portato avanti l'attività di famiglia

Generico giugno 2026

Millesimo. Lutto nel commercio millesimese per la scomparsa dello storico macellaio Fiorentino Vadda.

Classe 1942, da decenni la sua attività ha saputo conquistare la fiducia di clienti della Valbormida e del basso Piemonte che hanno sempre apprezzato la professionalità e la gentilezza di Tino e della moglie Franca, ancora impegnata in prima linea nel negozio di via Garibaldi, aperto nel 1964.

Lascia le figlie Marcella (con Piero) e Paola che con il genero Damiano portano ora avanti la tradizione famigliare e l’adorato nipotino Valentino.

Domani, domenica 21 giugno, sarà recitato il rosario alle ore 21 nella chiesa parrocchiale “Visitazione di Maria” dove lunedì alle 8.30 verrà celebrato il funerale.

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