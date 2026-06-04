Lupi intorno alla tomba di Pertini e nel centro abitato di Stella, Bruzzone e Foscolo (Lega): “Ennesimo caso, necessario adottare iniziative anche cruente”

Savona. “Lupi nelle vicinanze della tomba del Presidente Sandro Pertini e intorno alla sua casa natale-museo, ma anche in pieno centro abitato a Stella, dove stamane un carnivoro dall’atteggiamento famelico stava pericolosamente puntando un cagnolino tenuto al guinzaglio, con l’evidente intento di azzannarlo, a due passi dalla farmacia”. Lo hanno dichiarato il deputato ligure Francesco Bruzzone e la capogruppo regionale Sara Foscolo (Lega).

“Alcuni presenti sono intervenuti e, con le dovute cautele, sono riusciti ad allontanare il lupo – spiegano -.. Non è la prima volta che uno o più lupi si presentano all’interno dei centri abitati. L’entroterra Savonese, come quello Ligure, è ormai abitatissimo da questi grandi carnivori, che spesso sono stati visti pure sulla costa. La Lega ribadisce che all’interno dei centri abitati e in zone frequentate dall’uomo il lupo non ci deve stare perché la convivenza non è affatto possibile. E’ quindi necessario intraprendere tutte le idonee iniziative, eventualmente anche quelle cruente, per insegnare a questo animale selvatico che deve avere paura dell’uomo e che il suo habitat non è quello dei centri abitati. In tal senso, per fortuna oggi le norme sono cambiate, anche se devono essere conclusi determinati passaggi legislativi. L’ennesimo caso di stamane a Stella si accoda a tanti altri allarmanti e preoccupanti episodi di avvistamento di questi grandi carnivori nelle aree abitate del nostro Comune, ma anche in altri Comuni della nostra regione. Oltre che in centro paese e accanto alla farmacia di Stella, sono stati segnalati diversi lupi in zona: perfino intorno alla casa natale-museo e nelle immediate vicinanze del cimitero dove giace la tomba del Presidente Sandro Pertini”.

“Giusto riconoscere al Presidente della Repubblica più amato dagli italiani onori e ricordi, con tante persone che ogni anno visitano la casa natale-museo e la tomba. Ingiusto e insostenibile che i lupi, ospiti non graditi, riescano a intrufolarsi nel centro abitato indisturbati e in qualche modo ‘partecipino’ alla schiera che rende omaggio a Pertini con tutte le preoccupazioni e i pericoli del caso”, concludono.