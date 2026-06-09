Ludoteca, la minoranza finalese all’attacco: “L’amministrazione scopre le sue carte, prevista la chiusura della 0-99 a Marina”

Finale Ligure. “Durante il Consiglio Comunale di giovedì 4 giugno l’amministrazione su nostra pressione ha finalmente scoperto le sue carte. Da tempo in Città si vocifera di una chiusura della struttura 0-99 presente da anni in piazza Milano, in centro a Marina: una struttura definita di eccellenza da parte degli addetti ai lavori e da parte dei Comuni limitrofi, oltre che un servizio molto apprezzato dai nostri concittadini”. Così, in una nota, il gruppo della minoranza finalese guidato da Andrea Guzzi.

“L’Assessore Di Mauro ha dichiarato che l’amministrazione per scelta non ritiene piu opportuno spendere 50 mila euro annui di aﬃtto per mantenere tale servizio e che quindi verrà trasferito nella sede originaria di via Asilo a Pia (struttura comunale) – spiega -. Peccato che la vecchia sede di Final Pia è oggi sede di numerose associazioni che nei piani dell’amministrazione sarebbero trasferite presso l’Hotel Roma in Borgo, in previsione ristrutturato coi fondi previsti per l’Oratorio Laico di Final Pia (la struttura dedicata ai ragazzi dai 13 ai 18/20 anni richiesta fortemente da parte della cittadinanza soprattutto dopo il covid, che sarebbe dovuta nascere presso l’oratorio dei Benedettini grazie ad un accordo siglato dalla giunta Frascherelli ed oggi stralciato). La struttura presenta anche parecchie necessità di ristrutturazione ed ha parecchie lacune dal punto di vista abbattimento barriere architettoniche oltre ad essere meno comoda e funzionale dell’attuale presente in centro Marina”.

Aggiungono dall’opposizione: “Con quali fondi pensa di poter gestire tali interventi?su quali capitoli di bilancio intende agire?perchè non sono ancora stanziati?è gia presente un progetto? Molte domande e nessuna risposta chiara. L’assessore dichiara altresì che questi 50 mila euro risparmiati saranno utili per altre spesi sociali, forse non sapendo o non ricordando che il Comune vanta ad oggi un avanzo libero di circa 7 milioni di euro, e che quindi poco serve eliminare o ridurre servizi già avviati ed apprezzati. L’assessore non ha solo criticato la scelta del passato ma addirittura fatto allusioni ad un gestione passata poco trasparente. Critiche fastidiose e pericolose da parte di chi non ha compreso l’importanza e la valenza di un progetto sociale ed educativo che riguarda una fascia 0-99 anni”.

“Una superficialità mostrata anche per il campo solare. Siamo a metà giugno e non è ancora stato pubblicato il bando per assegnare la spiaggia utile al Campo Solare pubblico. Sempre l’assessore al Sociale replica che è tutto programmato, che tutti sono informati e che non c’è alcuna anomalia. Da qui si evince una totale assenza di visione e di programmazione su temi e questioni strategiche e sensibili, centrati sui servizi alle persone”, concludono.