Lorenzo Casazza torna in Liguria: l’ex Vado va alla Cairese

Cairo Montenotte. Dopo un’esperienza in Spegna del Paterna, Lorenzo Casazza torna in Liguria. Ad assicurarsi le sue prestazioni sportive è la Cairese di Pietro Buttu. Il club gialloblù si rinforza con un elemento considerato molto affidabile dagli addetti ai lavori, capace di emergere in squadre sempre più rodate a Vado in Serie D, guadagnandosi la stima dell’ambiente rossoblù. Ora per lui un nuovo capitolo, questa volta in Eccellenza.
Il comunicato
L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Lorenzo Casazza è un nuovo giocatore della Prima Squadra gialloblù.
Cresciuto nel settore giovanile del Vado,
Lorenzo vanta 140 presenze in Serie D e la vittoria dei Playoff di Serie D con la maglia rossoblù.
Lorenzo arriva in gialloblù dopo l’esperienza in Spagna con la maglia del Paterna CF.
La società gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.
Benvenuto Lorenzo!