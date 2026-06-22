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Ufficiale

Lorenzo Casazza torna in Liguria: l’ex Vado va alla Cairese

Nuovo colpo del club gialloblù che regala a Pietro Buttu l'ex rossoblù di ritorno dall'esperienza in Spagna

Generico giugno 2026

Cairo Montenotte. Dopo un’esperienza in Spegna del Paterna, Lorenzo Casazza torna in Liguria. Ad assicurarsi le sue prestazioni sportive è la Cairese di Pietro Buttu. Il club gialloblù si rinforza con un elemento considerato molto affidabile dagli addetti ai lavori, capace di emergere in squadre sempre più rodate a Vado in Serie D, guadagnandosi la stima dell’ambiente rossoblù. Ora per lui un nuovo capitolo, questa volta in Eccellenza.

Il comunicato

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare che Lorenzo Casazza è un nuovo giocatore della Prima Squadra gialloblù.

Cresciuto nel settore giovanile del Vado,
Lorenzo vanta 140 presenze in Serie D e la vittoria dei Playoff di Serie D con la maglia rossoblù.

Lorenzo arriva in gialloblù dopo l’esperienza in Spagna con la maglia del Paterna CF.

La società gli dà il benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

Benvenuto Lorenzo!

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