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Loano, studenti dell’istituto Falcone premiati a Genova: successo per “Impresa in Azione”

Generico giugno 2026

Loano. Grande risultato per gli studenti dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano alla competizione regionale del progetto “Impresa in Azione”, organizzato da JA Italia e svoltosi a Genova lunedì 18 maggio 2026.

Alla manifestazione hanno partecipato quattro classi dell’istituto, confrontandosi con circa 30 team provenienti da tutta la Liguria. Tra queste, la classe 4A indirizzo Turismo si è distinta conquistando il Premio Impatto Sociale, assegnato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il riconoscimento premia l’originalità e il valore del progetto presentato: una startup che ha sviluppato un’app di tutoring tra pari, pensata per mettere in contatto studenti con competenze da condividere e coetanei in cerca di supporto in ambiti specifici. L’obiettivo è costruire una community collaborativa in cui i giovani possano crescere insieme, valorizzando le proprie capacità e imparando gli uni dagli altri.

Ottimi risultati anche per il team UrbanEye, composto da studenti delle classi 4E SIA e 4B Grafica, che ha raggiunto la finale ottenendo numerosi riconoscimenti. Il gruppo si è aggiudicato il Premio del Pubblico e il Premio Miglior Esecuzione, mentre il capogruppo El Hamidi Ilyas ha ricevuto il Premio Miglior Leader.

Generico giugno 2026

Un’esperienza formativa significativa che conferma l’impegno dell’Istituto Falcone nel promuovere competenze imprenditoriali, creatività e spirito di iniziativa tra gli studenti, valorizzando al contempo progetti ad alto impatto sociale.

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