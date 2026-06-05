Loano, studenti dell’istituto Falcone premiati a Genova: successo per “Impresa in Azione”

Loano. Grande risultato per gli studenti dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano alla competizione regionale del progetto “Impresa in Azione”, organizzato da JA Italia e svoltosi a Genova lunedì 18 maggio 2026.

Alla manifestazione hanno partecipato quattro classi dell’istituto, confrontandosi con circa 30 team provenienti da tutta la Liguria. Tra queste, la classe 4A indirizzo Turismo si è distinta conquistando il Premio Impatto Sociale, assegnato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il riconoscimento premia l’originalità e il valore del progetto presentato: una startup che ha sviluppato un’app di tutoring tra pari, pensata per mettere in contatto studenti con competenze da condividere e coetanei in cerca di supporto in ambiti specifici. L’obiettivo è costruire una community collaborativa in cui i giovani possano crescere insieme, valorizzando le proprie capacità e imparando gli uni dagli altri.

Ottimi risultati anche per il team UrbanEye, composto da studenti delle classi 4E SIA e 4B Grafica, che ha raggiunto la finale ottenendo numerosi riconoscimenti. Il gruppo si è aggiudicato il Premio del Pubblico e il Premio Miglior Esecuzione, mentre il capogruppo El Hamidi Ilyas ha ricevuto il Premio Miglior Leader.

Un’esperienza formativa significativa che conferma l’impegno dell’Istituto Falcone nel promuovere competenze imprenditoriali, creatività e spirito di iniziativa tra gli studenti, valorizzando al contempo progetti ad alto impatto sociale.