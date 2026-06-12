Loano si prepara allo sbarco dei Doria: stasera cena rinascimentale, sabato corteo storico, domenica approfondimenti sulla storia della città

Loano. Si alza questa sera il sipario sull’edizione 2026 de “Il ritorno dei Doria”, la grande manifestazione rinascimentale organizzata da Vecchia Loano APS che fino a domenica trasformerà il cuore di Loano in un affascinante viaggio nella storia.

Ad inaugurare il programma sarà la grande Cena Rinascimentale allestita in Piazza Italia, ai piedi di Palazzo Doria. A partire dalle ore 20 gli ospiti potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori ispirati alla tradizione del XVI secolo, spettacoli, danze storiche, musiche rinascimentali e momenti di animazione che ricreeranno le atmosfere della corte dei Principi Doria.

Una serata esclusiva che rappresenta l’ideale apertura di un fine settimana dedicato alla storia, alla cultura e alle tradizioni della città.

Sabato 13 giugno il cuore della manifestazione “Il ritorno dei Doria” entrerà nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma: lo sbarco alla Marina di Loano dei rappresentanti della storica famiglia Doria, la Principessa Donna Gesine Doria Pamphilj e il consorte Don Massimiliano Floridi.

L’arrivo dei Principi, previsto alle ore 21, rappresenterà il momento simbolico che darà ufficialmente avvio alla grande rievocazione storica dedicata all’insediamento della famiglia Doria nella contea di Loano. Un evento che riporterà cittadini e visitatori alla fine del XVI secolo, quando la città visse uno dei periodi più importanti della propria storia.

Ad accogliere i Principi alla Marina sarà una scorta d’onore composta da armigeri e nobili della corte. Dopo il saluto ufficiale, il corteo si dirigerà verso l’Oratorio di San Giovanni Battista, sede della Confraternita dei Disciplinanti Bianchi, dove ad attendere Donna Gesine Doria Pamphilj e Don Massimiliano Floridi saranno le storiche confraternite loanesi insieme a nobili, popolani, armigeri e figuranti provenienti da numerose compagnie storiche della Liguria e del Piemonte. Da qui prenderà il via il grande corteo rinascimentale che attraverserà il centro storico di Loano, animando piazze, vicoli e monumenti cittadini in un suggestivo viaggio nella storia e nelle atmosfere della corte dei Doria.

La sfilata sarà accompagnata da musici, sbandieratori, soldati, dame e dignitari, ricreando l’atmosfera della corte rinascimentale che i Doria portarono a Loano a partire dal 1575. Il corteo culminerà in Piazza Italia, ai piedi di Palazzo Doria, dove prenderà vita la grande serata di spettacoli con giochi di bandiera, esibizioni storiche, danze rinascimentali, musica dal vivo, combattimenti e momenti scenografici capaci di trasformare il centro cittadino in un autentico teatro rinascimentale a cielo aperto.

La direzione artistica e conduzione della serata è affidata a Marco Raffa, fondatore e anima del gruppo storico “Le Gratie d’Amore”, da anni punto di riferimento nazionale per la ricerca e la valorizzazione della danza, della musica e dello spettacolo rinascimentale. La regia generale dell’evento sarà invece curata da Mattia Righello di Mway Communication & Events, professionista della comunicazione e dell’organizzazione eventi che negli ultimi tre anni ha affiancato e supportato l’Associazione Vecchia Loano nella progettazione, nella comunicazione e nello sviluppo dei principali eventi cittadini. A lui sarà affidato il coordinamento scenico e narrativo della manifestazione, con l’obiettivo di accompagnare il pubblico in un viaggio immersivo nella Loano rinascimentale dei Principi Doria, valorizzando la storia, lo spettacolo e l’identità culturale del territorio.

Domenica 14 giugno, alle ore 17 presso il palco di Orto Maccagli sul lungomare di Loano, si terrà un importante incontro dedicato alla storia della città, del Carnevale e della famiglia Doria, condotto da Michele D’Andrea e moderato da Mattia Righello.

Protagonisti del pomeriggio saranno due volumi che contribuiscono ad arricchire la conoscenza della storia loanese: “Le Feste di Carnevale dei giovani Doria a Loano 1582-1588” di Elisa Bruzzone e “Loano dei Doria, tra ombre di mura e luce di Zenobia” di Rita Calcagno Firpo.

Attraverso il racconto delle autrici sarà possibile approfondire aspetti poco conosciuti della vita della corte loanese, delle celebrazioni carnevalesche organizzate dai giovani membri della famiglia Doria e del ruolo che la principessa Zenobia Del Carretto ebbe nello sviluppo artistico e culturale della città.

A rendere ancora più significativo l’incontro sarà la presenza della Principessa Donna Gesine Doria Pamphilj e di Don Massimiliano Floridi, che porteranno la testimonianza diretta del legame che ancora oggi unisce la famiglia Doria alla città di Loano.

L’edizione 2026 de “Il ritorno dei Doria” conferma così la propria vocazione: non solo una rievocazione storica spettacolare, ma un vero progetto di valorizzazione della memoria, della cultura e dell’identità cittadina.

L’Associazione Vecchia Loano desidera ringraziare il Comune di Loano per il costante sostegno alla manifestazione, la Principessa Donna Gesine Doria Pamphilj e Don Massimiliano Floridi per la loro presenza e vicinanza all’evento, le autrici Elisa Bruzzone e Rita Calcagno Firpo per il prezioso contributo culturale, Michele D’Andrea per la conduzione dell’incontro storico, oltre a Regione Liguria per il supporto istituzionale che contribuisce alla crescita e alla valorizzazione di una manifestazione sempre più importante per il territorio e per la promozione della storia di Loano.

L’evento è sponsorizzato da Conad Loano, Cometal, European Decor Edil e La Cascina di Loano, con il supporto di Ai Pozzi Village&Spa, Kaos l’origine delle idee e Mway Communication & Events. Segui gli aggiornamenti sui nostri canali social: @vecchialoano #ilritornadeidoria – www.ilritornodeidoria.it – www.vecchialoano.it

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