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Incidente

Loano, perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la strada: soccorsi mobilitati

E' successo intorno alle 12 e 30: sul posto Croce Rossa, 118 e vigili del fuoco, conducente trasportato al Santa Corona

pronto soccorso rianimazione santa corona

Loano. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Loano.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 30, il conducente di un’auto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi lungo la strada.

Il sinistro si è verificato in viale Enrico Toti.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Loano, del 118 e dei vigili del fuoco.

Per il guidatore, dopo essere stato estratto dall’abitacolo e dopo le prime cure da parte del personale sanitario, è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stanndo alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono giudicate gravi: fortunatamente, nonostante la dinamica, non ha riportato traumi o ferite significative.

La polizia locale sta svolgendo i rilievi e gli accertamenti del caso: al momento sono segnalati disagi alla circolazione stradale nel tratto interessato dall’incidente.

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