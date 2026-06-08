Loano, perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la strada: soccorsi mobilitati

Loano. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Loano.
Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 30, il conducente di un’auto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi lungo la strada.
Il sinistro si è verificato in viale Enrico Toti.
Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Loano, del 118 e dei vigili del fuoco.
Per il guidatore, dopo essere stato estratto dall’abitacolo e dopo le prime cure da parte del personale sanitario, è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Stanndo alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono giudicate gravi: fortunatamente, nonostante la dinamica, non ha riportato traumi o ferite significative.
La polizia locale sta svolgendo i rilievi e gli accertamenti del caso: al momento sono segnalati disagi alla circolazione stradale nel tratto interessato dall’incidente.