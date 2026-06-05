Loano, la Scuola Materna “Nostra Signora della Visitazione” festeggia 200 anni di storia: il 27 giugno la grande celebrazione del bicentenario

Loano. Due secoli di educazione, accoglienza e crescita al servizio delle famiglie del territorio. Sabato 27 giugno la Scuola Materna “Nostra Signora della Visitazione” di Loano celebrerà il prestigioso traguardo dei 200 anni dalla sua fondazione con una giornata di festa aperta a famiglie, ex alunni, autorità e cittadini.

L’appuntamento si svolgerà nel giardino della scuola, in corso Europa 36, dalle 9.30 alle 17, con un programma pensato per ripercorrere la storia dell’istituto e valorizzare il ruolo della famiglia nel percorso educativo dei più piccoli.

La ricorrenza rappresenterà un momento particolarmente significativo per una realtà che da due secoli costituisce un punto di riferimento per la comunità loanese. Il tema scelto per l’evento sarà infatti “La famiglia: cuore dell’educazione, ieri, oggi e domani”, a sottolineare il legame tra scuola e famiglia che ha accompagnato generazioni di bambini nel loro percorso di crescita.

La giornata prenderà il via alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti e il benvenuto nel cortile della scuola. Alle 10 sarà celebrata la messa da monsignor Guglielmo Borghetti, seguita alle 11 dai saluti della coordinatrice, del rappresentante legale e delle autorità presenti.

Alle 11.30 verrà inaugurata la pesca di beneficenza dedicata ai bambini, mentre dalle 12 spazio al momento conviviale con aperitivo, grigliata, musica e dj set. Nel pomeriggio sono previsti l’estrazione e la premiazione della lotteria di beneficenza, lo spettacolo dei bambini, la consegna dei diplomi agli alunni che si apprestano a frequentare la scuola primaria e, alle 17, l’inaugurazione dell’“Albero della Comunità”, che chiuderà ufficialmente le celebrazioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare i 200 anni di storia della scuola, rafforzare il legame tra istituto, famiglie e territorio e valorizzare il ruolo centrale della famiglia nella crescita dei bambini.

Ad arricchire la festa sarà anche una grande lotteria di beneficenza, organizzata per sostenere l’evento e coinvolgere attivamente le famiglie. Tra i premi in palio figurano un percorso spa per due persone, una cena gourmet, un aperitivo di coppia e altri riconoscimenti offerti da attività del territorio.

La scuola invita in particolare genitori ed ex allievi a partecipare a questa importante ricorrenza, che vuole essere non solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per guardare al futuro, confermando il valore educativo e sociale di una realtà che da 200 anni accompagna la crescita delle nuove generazioni.

La scuola

La Scuola dell’Infanzia Visitazione è stata fondata con l’obiettivo di “fornire un ambiente sicuro e stimolante per i più piccoli. Sin dalla sua apertura, la scuola ha messo al centro i valori di inclusione, rispetto e crescita personale. La scuola è gestita da personale qualificato, composto dalle Suore della Congregazione e volontari esterni, che si impegnano quotidianamente per garantire un ambiente educativo stimolante e sicuro”.

Negli anni ’70 la chiesa e l’asilo vennero ricostruiti in corso Europa, zona in cui si trova attualmente. È diventata paritaria nell’anno 2000/2001 e ha operato fino nel 2010, anno in cui in seguito ad alcuni problemi è rimasta in sospeso per circa 3 anni.

“Le richieste continue della popolazione per la riapertura e la loro amarezza di vedere una parte della loro storia sparire ci spingono oggi, dopo aver risolto i problemi e rinnovato la struttura, a riaprire il nostro servizio alla popolazione per la gioia di tutti”.

Fondata con l’intento di creare “un luogo dove i bambini possano crescere in armonia, la Scuola ha attraversato numerose trasformazioni. Dall’introduzione di nuovi metodi didattici all’espansione degli spazi, ogni cambiamento è stato guidato dal desiderio di offrire un’educazione di qualità. La nostra missione è sempre stata quella di accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita e offrire alle famiglie supporto e collaborazione nel delicato compito educativo”.

Le Suore della Visitazione

La scuola è collegata al convento e alla chiesa delle Suore della Visitazione, un ordine religioso di ramo contemplative e apostolica con una vocazione educativa, sanitaria, assistenziale, missionaria e sociale.

La Congregazione delle Suore della Visitazione ha come fine primario la gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri. Si propone inoltre di portare il suo umile contributo di preghiera e di apostolato alla missione della Chiesa, e – in adesione alla spiritualità di San Francesco di Sales – specificamente nei seguenti settori: la cura e l’educazione dell’infanzia e della gioventù; la catechesi; l’apostolato famigliare previa solida preparazione; l’assistenza ai malati, specialmente se poveri; la collaborazione ai sacerdoti nel ministero pastorale.

Il loro apostolato è in mezzo alla gente, in modo particolare a favore delle persone più disagiate, sia in Italia che nelle missioni. La loro opera è iniziata focalizzandosi sulla formazione e la scuola, aggiungendo altri tipi di intervento nel corso degli anni fino all’inizio delle attività missionarie negli ultimi anni. La attività missionaria, iniziata da pochi anni, ha avuto un grande sviluppo sia per il numero di opere realizzate che per in numero di Novizie che si sono accostate.