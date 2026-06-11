Lite sul lungomare di Finale e spunta un coltello: 40enne ferito e trasportato in ospedale

Finale Ligure. Episodio di violenza nella serata di ieri (10 giugno), sul lungomare Migliorini di Finale. È successo poco dopo le 23.

L’esatta dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, con i carabinieri della Compagnia di Albenga impegnati nelle indagini per ricostruire l’episodio.

Ma, stando a quanto riferito, si sarebbe verificata una lite tra due uomini. Dalle parole si è passati velocemente ai fatti. Attimi concitati, in cui uno dei contendenti avrebbe anche estratto un coltello.

Non risulterebbero, però, secondo una prima ricostruzione, ferite da arma da taglio, ma ad avere la peggio nella lite sarebbe stato un 40enne: avrebbe riportato una ferita alla testa in seguito ad una caduta.

Soccorso dai militi della Croce Bianca di Finale e dal personale medico del 118, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante lo spavento per l’accaduto, le sue condizioni per fortuna non destano particolare preoccupazione.