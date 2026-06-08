Lite per un telefono cellulare degenera in aggressione: un ferito e una persona denunciata a Savona

Savona. Ha visto l’intervento di Polizia di Stato e Carabinieri l’aggressione avvenuta la notte scorsa a Savona.

Secondo quanto riferito, l’episodio si sarebbe verificato intorno all’una in via Montenotte, quando un cittadino di origine marocchina e uno di origina algerina avrebbero iniziato a discutere: il primo avrebbe accusato il secondo di avergli sottratto il telefono cellulare.

La discussione è rapidamente degenerata e tra i due è scoppiata una zuffa, culminata con il ferimento di uno dei due uomini.

A questo punto sul posto sono intervenute due ambulanze della sezione savonese della Croce d’Oro di Albissola Marina e della Croce Bianca di Savona.

Presenti, come detto, anche le forze dell’ordine, che dopo aver effettuato i rilievi del caso hanno denunciato l’aggressore in stato di libertà.

Il ferito è stato trasferito in codice giallo al San Paolo di Savona.