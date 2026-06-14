Lite e soccorsi mobilitati nella notte a Savona: feriti e indagini delle forze dell’ordine

Soccorsi mobilitati nella zona del Prolungamento di Savona, dove nella notte si sono susseguiti diversi episodi nell’area di piazzale Eroe dei Due Mondi, con l’intervento delle forze dell’ordine.

Il primo episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, quando una persona è stata soccorsa e trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia per gli accertamenti del caso.

Successivamente, intorno alle 3 del mattino, è scoppiata una violenta lite nei pressi di un locale della zona. Secondo le prime informazioni, alcune persone sarebbero venute alle mani utilizzando anche delle bottiglie. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dell’automedica del 118 e di un’ambulanza della Croce Bianca, che hanno prestato le prime cure a un ferito.

La notte di emergenze non si è però conclusa lì. Poco prima delle 5 un ulteriore intervento dei soccorritori ha portato al trasferimento di un’altra persona ferita all’ospedale savonese.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei singoli episodi.