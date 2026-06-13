Lite al San Paolo, tenta di impossessarsi della pistola della guardia giurata: intervengono le forze dell’ordine

Savona. Attimi di agitazione, apprensione e di paura questo pomeriggio, sabato 13 giugno, intorno alle ore 16 presso la sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Due giovani hanno iniziato a discutere animatamente e quando la guardia giurata, che presidia il pronto soccorso, è intervenuta per sedare la lite uno dei due ha sfilato velocemente la pistola di servizio che era posizionata all’interno della custodia e nella cintura del vigilante.

Fortunatamente il giovane è stato immediatamente bloccato e non si sono registrati feriti. Il tutto è durato pochi minuti e senza gravi ripercussioni ma ha comunque portato attimi di apprensione all’interno della sala di attesa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di stato che hanno provveduto a identificare i soggetti e stanno procedendo con le dovute indagini del caso.