L’Istituto Patetta di Cairo protagonista a Roma: doppio appuntamento tra innovazione e impresa con WATERLIFE e Re-Life

Roma. Gabriele La Paglia classe 3H, Mattia Castiglia e Andrea Chiarlone classe 5H tutti del percorso ITT Automazione, coordinati dal prof. Gaetano Aliberti, parteciperanno alla Cerimonia di premiazione del 4 giugno 2026 per il progetto WATERLIFE presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio

Il progetto WATERLIFE, prototipo di coltivazione idroponica automatizzata con intelligenza artificiale, già premiato nel concorso “In movimento per la biodiversità”, ha vinto anche il concorso “Idee per il futuro”, indetto dalla Fondazione art. 49 col supporto di circa 30 Aziende ed Enti, tra cui il Parlamento Europeo.

Qui il programma della manifestazione.

Contemporaneamente, in data 4 e 5 giugno, il Team del progetto Re-Life (classe 4B SIA, team composto da Ilaria Carle, Matteo Freccero, Simone Ottonelli, coordinati dalla prof.ssa Sonja Calcagno) ha superato la fase di competizione regionale dei Campionati di imprenditorialità, qualificandosi per la fase nazionale che si svolgerà sempre il 4 e 5 giugno a Roma, presso l’Università RomaTre.

I Campionati di imprenditorialità sono organizzati e finanziati da JA Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e aperta al contributo di altri Enti.

Entrambe le competizioni sono inserite nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze.